WHO posunula zverejnenie správy z vyšetrovania pôvodu KORONAVÍRUSU na budúci týždeň

Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File

ŽENEVA - Medzinárodný tím odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý v čínskom meste Wu-chan skúmal pôvod koronavírusu SARS-CoV-2, posunul zverejnenie svojej správy. K dispozícii by podľa utorkového vyjadrenia WHO mala byť na budúci týždeň, informovala agentúra AFP.