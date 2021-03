KORONAVÍRUS Škótska premiérka predstavila plán postupného uvoľňovania opatrení

Platnosť prísneho lockdownu, tzv. opatrenia stay-at-home, ktoré obyvateľom krajiny nariaďuje, aby sa zdržiavali v okolí svojich domovov, sa skončí 2. apríla. Nahradia ho voľnejšie opatrenia v oblasti obmedzenia pohybu osôb, ktoré podľa Sturgeonovej nebudú v platnosti dlhšie ako tri týždne. Od 5. apríla budú môcť svoje prevádzky otvoriť holičstvá, kaderníctva, záhradkárstva, predajne áut a ďalšie obchody, ktorých prevádzka nie je nevyhnutná. Do škôl sa bude môcť vrátiť väčší počet študentov. Očkovanie deviatich skupín obyvateľstva s najvyššou prioritou by malo byť ukončené do polovice apríla.

Škótska vláda vyjadrila presvedčenie, že od 26. apríla bude môcť uvoľniť všetky opatrenia v oblasti cestovania na území pevninského Škótska. V súvislosti s ostrovmi sa vláda chystá rokovať o možnom skoršom uvoľnení. Od 26. apríla by mali byť znova otvorené i všetky maloobchodné prevádzky, knižnice, múzeá a galérie a zariadenia poskytujúce ubytovania pre turistov. Zmiernenie sa bude týkať aj zhromažďovania osôb.

Ďalšie uvoľnenie opatrení má podľa vlády nastať 17. mája. Premiérka uviedla, že Škótsko by sa na úroveň 0 v oblasti obmedzení mohlo dostať koncom júna. Presné informácie o uvoľňovaní opatrení po 17. máji však podľa jej slov v súčasnosti nie je možné poskytnúť.