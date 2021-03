Spor o rúško sa vyhrotil: VIDEO Muž zvalil dôchodcu (76) surovo na zem a bil ho do hlavy

Doposiaľ neznámy útočník napadol staršieho muža vo štvrtok 25. februára priamo na nástupišti metra v stanici Střížkov v Prahe 9. "Podozrivý mal so seniorom najprv slovnú výmenu názoru kvôli nenasedenému rúšku," uviedla policajná hovorkyňa Violeta Siřišťová. Keď senior odchádzal, muž, s ktorým sa dostal do sporu, sa za ním rozbehol, chytil ho za bundu, zvalil na zem a niekoľkokrát ho udrel do hlavy. Spôsobil mu tak zranenia, ktoré museli ošetriť lekári.

Policajti po čine zaistili kamerové záznamy, na ktorých je vidieť podozrivý. Bol oblečený do čiernej bundy s kapucňou a rovnako farebných nohavíc s bielymi pruhmi "Ak muža na záberoch spoznávate, alebo viete, kde by sa mohol zdržiavať, ozvite sa prosím na linku 158," vyzvala Siřišťová. Kriminalisti tiež hľadajú svedkov napadnutia, ktorí tiež môžu volať na tiesňovú linku.