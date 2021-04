Muž v Prahe mal masturbovať na verejnosti: VIDEO Prekvapivý dôvod obnažovania pohlavného údu

"Prosím vás, mohli by ste niekoho poslať? Jeden bezdomovec je tu úplne nahý, vyzerá to snáď, že aj masturbuje, chodia tu malé deti, nech ho odvezú do nejakého blázinca. To nie je už možné toto," uviedla telefonicky sťažovateľka.

"Hliadka tu našla im dobre známeho 30-ročného muža oblečeného do nohavíc a jednej ponožky. Strážnikom oznámil, že nejde o uspokojovanie jarných túžob, ale o jeho techniku ​​boja s parazitmi, ktoré ho hryzú," informovala mestská polícia minulú stredu na svojej facebookovej stránke a dodala, že zúfalé škrabanie a škrabanie po celom tele jeho vysvetlenie podporovalo.

Predchádzajúci deň iná žena zazrela, ako sa snaží si od úporného svrbenia uľaviť nevhodným spôsobom. "Je tu bezdomovec a s vtákom chodí v ruke naostro," nahlásila neprístojný výjav v stanici metra Černý most.

Zdroj: FB/Mestská polícia Praha

"Keď hliadka s mužom riešila situáciu po prvýkrát, odporučila mu kontaktné miesta, ktoré by mu v boji s miniatúrnou armádou podali pomocnú ruku. Ponúkanú pomoc ale odmietol," vysvetlila pražská mestská polícia. Po druhom incidente už bola privolaná aj štátna polícia, ktorá si muža prevzala.