Newyorský guvernér mal obťažovať dve ženy: Vyšetrí to nezávislý právnik

Guvernér štátu New York Andrew Cuomo

Zdroj: SITA/AP Photo/Hans Pennink, File

NEW YORK - Andrew Cuomo, demokratický guvernér amerického štátu New York, súhlasil s nezávislým vyšetrením obvinení z pohlavného obťažovania, ktoré voči nemu vzniesli dve ženy. Oznámili to v nedeľu svetové agentúry s odvolaním sa na jeho poradkyňu Beth Garveyovú.