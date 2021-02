Dôchodca si pozval na návštevu dve ženy: Brutálny koniec! Tatjanu (†37) rozrezal pílou a pohodil v lese

Polícia podľa portálu thesun.co.uk uviedla, že Tatjana, ktorá pracovala v banke, 6. februára prišla so svojou kamarátkou do Byvševovho domu, kde sa potúžili alkoholom a spievali karaoke. Dôchodcu stretli v obchode s vínom a on ich pozval k sebe na návštevu. Domov sa už nevrátila. Jej brat, ktorý mal o ňu obavy po tom, čo sa na druhý deň neukázala v práci, oznámil jej nezvestnosť.

Zdroj: vk.com/Tatjana Starovojtova

Neskôr sa dobrovoľníckej pátracej organizácii ozvala žena, ktorá mala vidieť Tatjanu u spomínaného dôchodcu. Bola to jeho nevesta, ktorá žila v rovnakom dome. Neskôr vypovedala, že videla, ako Byvšev umýval vo vnútri krv. Dobrovoľníci zalarmovali políciu.

Zdroj: vk.com/Tatjana Starovojtova

Pracovník bezpečnostnej služby na dôchodku sa policajtom priznal, že sa pohádal so Starovojtovovou po tom, čo jej kamarátka odišla taxíkom. Tvrdil, že zvada prepukla kvôli bunde, ktorú zrejme roztrhal jeho pes.

Zdroj: YouTube/SK RF

Na videu nasnímanom na mieste činu a zverejnenom políciou je dôchodcu počuť kričať: „Bil som ju päsťou“. Byvšev neskôr tvrdil, že žena spadla na dláždenú podlahu a utrpela smrteľné poranenie hlavy. Jej telo rozrezal sekerou a motorovou pílou, takže krv bola po celom dome aj na strope.

Dôchodca zabalil ostatky do dvoch igelitových tašiek a pohodil ich v lese pozdĺž diaľnice medzi dedinami Matoksa a Lekhtusi.

Zdroj: YouTube/SK RF

Polícia ostatky našla 10. februára a dôchodcu zadržala. Vyšetrovanie vraždy stále prebieha.