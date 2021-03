VIDEO Z domu hrôzy sa obracia žalúdok! Dievčatko (6) našli nahé plaziť sa v špine s 19 mačkami

MOSKVA - Zdrvujúci pohľad sa naskytol policajtom, ktorí minulý týždeň vošli do jedného z rodinných domov v ruskom meste Taldom neďaleko Moskvy. Našli v ňom podvyživené a zanedbané šesťročné dievčatko, ktoré sa plazilo po štyroch a jedlo krmivo pre mačky. Nevedelo ani rozprávať. Nehygienické podmienky, v ktorých žilo, dosiahli katastrofálnu úroveň. Všade špina, odpadky, neporiadok a smrad. Zo záberov sa obracia žalúdok.

Policajná hliadka v meste Taldom, nachádzajúcom sa približne 130 km od ruského hlavného mesta, zbadala podozrivého muža (65), ktorý sa pred ňou snažil utiecť a zašiel do domu v jednej z uličiek. Za účelom kontroly vošla hliadka do obydlia a to, čo uvidela, vzbudzuje hnev a zároveň vháňa slzy od očí.

Okrem muža a 19 mačiek tu žilo dievčatko, ktoré mohlo na prvý pohľad iba tri či štyri roky. Plazilo sa nahé po štyroch, nerozprávalo a reagovalo na mačacie zavolanie. Podvyživené a pravdepodobne vo vývoji zaostalé dieťa tu nemalo žiadne potrebné veci, hračky, oblečenie ani postieľku. Nehygienické podmienky, ktoré ohrozovali jeho zdravie a život, bili do očí na každom rohu.

Vyšetrovací výbor a ministerstvo vnútra už začali trestné stíhanie proti matke za zanedbanie výchovy a rodičovských povinností. Ruské médiá informovali, že žena menom Alprika (35) nechala dcérku Datse na starosť svojmu známemu, údajne krstnému otcovi, Alexandrovi a chodievala za ňou iba raz za týždeň.

Ona sama bývala v Moskve so staršou dcérou Myšanou (12), ktorá si nepamätá, kedy bola naposledy v škole. Matka, pôvodom z Moldavska alebo Lotyšska, podľa televízie REN TV tiež sama nikde neštudovala a nemá ani strednú školu. Na sociálnych sieťach však viackrát zdieľala fotografie. na ktorých hajluje a údajne má neonacistické názory. Hajlovať nechala aj svoju staršiu dcéru.

Obe deti boli matke odobrané a umiestnené do nemocnice, kde sú pod lekárskym dohľadom, kým poručnícke a opatrovnícke orgány nerozhodnú o ich ďalšom osude. Informovala o tom detská ombudsmanka pre moskovskú oblasť, ktorá sa prípadom taktiež zaoberá. Ak bude matke dokázaná vina, hrozí jej za zanedbanie výchovy trest až tri roky za mrežami. Či bude z niečoho obvinený aj muž, ktorý sa má o dieťa starať, nie je známe. Susedia reportérom televízie RT povedali, že uvedený dom často navštevujú alkoholici a ďalší asociáli.