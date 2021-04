Zdravotná sestra v Československu vraždila novorodencov v pôrodnici: Krutý opis jej zverstiev!

PRAHA - Zdravotná sestra Marie Fikáčková vstúpila do dejín ako jeden z mnohonásobných vrahov povojnového Československa. Hoci sa priznala k najmenej desiatim vraždám novorodencov v sušickej nemocnici, odsúdená bola za vraždu dvoch novorodencov a dve ublíženia na zdraví. Aj to jej ale vynieslo trest smrti, ktorý si vypočula na súde 6. októbra 1960. Obesili ju v pankráckej väznici pred 60 rokmi, 13. apríla 1961.

"V prvej výpovedi povedala, že vraždila, pretože nenávidela Čechov. Ona bola sudetská Nemka a po vojne ich dom spravoval poverený správca. Práve jeho vnučka bola jednou z obetí," povedal novinár Stanislav Motl, ktorý o prípade hovoril v januári 2007 v relácii televízie Nova.

Neskôr Fikáčková povedala, že ju hrozne rozčuľoval detský plač v čase, keď mala mať menštruáciu: "Robila som to v čase, keď som mala dostať menštruáciu alebo v priebehu menštruácie. Lebo ma rozčuľoval plač detí, čo vo mne vzbudilo úplnú nenávisť k deťom. Ja som ich bila do hlavy a do pŕs. Deti chvíľu plakali a potom prestali... "

Fikáčková vyrastala v Sušici, v roku 1955 maturovala s vyznamenaním na zdravotnej škole v Klatovoch a potom nastúpila do pôrodnice v Sušici. V kolektíve vraj bola obľúbená.

K prvej vražde sa údajne odhodlala už na jeseň 1957, iba niekoľkodňových novorodencov zabíjala v rokoch 1957 až 1960. Zatkli ju 27. februára 1960. Na prípad kriminalistov upozornil lekár, ktorý mŕtvolky detí pitvali. Nezdalo sa mu, že v sušičkej pôrodnici zomreli dve deti krátko po sebe na rovnaké zranenia.

Fikáčková bola odsúdená za dve vraždy a dve ublíženia na zdraví napriek tomu, že v spise je zaprotokolované jej priznanie, že "zabila najmenej desať detí a možno aj viac, ale ich mená si nepamätá".