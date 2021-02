Referendum o zmenách ústavy v Bielorusku sa uskutoční do jedného roka, odkázal Lukašenko

MINSK - Bieloruský líder Alexandr Lukašenko v piatok vyhlásil, že referendum o zmenách v ústave krajiny sa uskutoční do januára 2022. Týmto vyhlásením ukončil dvojdňové "ľudové" zhromaždenie v meste Minsk, ktorého sa zúčastnilo 2700 verných stúpencov hlavy štátu, informovala agentúra AP.

Hlasovanie o novom znení bieloruskej ústavy by sa podľa Lukašenka malo odohrať súčasne s komunálnymi voľbami, a to najneskôr 18. januára 2022. Podľa AP ide o ďalší Lukašenkov pokus upokojiť opozíciu a obyvateľov, ktorí sa v posledných mesiacoch zapojili do protivládnych protestov.

Lukašenko, ktorého už bieloruská opozícia, EÚ a mnohé iné štáty nepovažujú za legitímnu hlavu štátu, účastníkom zhromaždenia neprezradil žiadne podrobnosti o pripravovaných zmenách bieloruskej ústavy. Delegátov do Minska vyslali pracovné kolektívy pod dohľadom štátom kontrolovaných odborov.

Dlhoročný autoritársky líder Bieloruska opäť vyhlásil, že z prezidentského postu, ktorý zastáva už 26 rokov, odíde, "keď príde čas", čo bližšie nekonkretizoval. Lukašenko tiež reagoval na kritiku Západu týkajúceho sa väznenia účastníkov pokojných protestov a odporcov režimu. V Bielorusku "sme nikdy nemali žiadnych politických väzňov," vyhlásil.

Bieloruská opozícia, ktorej lídri sú uväznení alebo boli nútení odísť do exilu, skritizovali takzvané zhromaždenie v Minsku ako "politické divadlo". Lukašenko vlani čelil najvážnejšej hrozbe pre svoje vládnutie od roku 1994, keď sa tento bývalý predseda roľníckeho družstva ujal moci v tejto postsovietskej republike. V uliciach bieloruských miest opakovane protestovali desaťtisíce ľudí a požadovali jeho odstúpenie.

Reagovali tak na sporné prezidentské voľby z augusta 2020, za víťaza ktorých sa vyhlásil Lukašenko. Podľa bieloruskej opozície a západných krajín boli voľby sfalšované. Bieloruské úrady uväznili tisíce účastníkov protestov a s mnohými vo väzbe zle zaobchádzali a mučili ich.