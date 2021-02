Napätie v Bielorusku by sa dalo krájať: Dve novinárky odsúdili na dva roky väzenia

Reportérka Kaciaryna Bachvalovová (27) a kameramanka Darja Čuľcovová (23) boli odsúdené za riadenie "masových akcií, ktoré hrubo porušujú verejný poriadok". Trest si majú odpykať vo väzení s nízkym stupňom stráženia, informovala v Poľsku sídliaca televízia Belsat. Obe mladé ženy boli zadržané ešte 15. novembra. Štáb televízie Belsat vtedy nasnímal aj ničenie pietneho miesta vytvoreného občanmi vo dvore obytného domu, kde Bandarenka býval, príslušníkmi bezpečnostných zložiek. Toto miesto dostalo prezývku Námestie zmien.

Dianie vo dvore, ako aj na priľahlej ulici snímal štáb z okien bytu na 14. podlaží. Po rozohnaní zhromaždenia ozbrojená poriadková polícia vyrazila dvere bytu a mladé ženy zadržala. Spočiatku sa voči nim viedlo správne konanie a boli obvinené z účasti na nepovolenom proteste a z neuposlúchnutia nariadení polície. Minský súd ich 17. novembra odsúdil na sedem dní väzenia. Súd v rozsudku uviedol, že odsúdené sa dopustili priestupku, ale ich konanie nebolo trestným činom.

Medzičasom sa však voči novinárkam Belsatu začalo viesť aj trestné konanie a 20. novembra ich obvinili z organizácie a prípravy akcií, ktoré hrubo porušujú verejný poriadok. Obe mladé ženy boli prevezené do väzenia, kde ich umiestnili do samostatných ciel. Spravodajský portál Belaruspartizan uviedol, že súd nevzal do úvahy lingvistickú expertízu, podľa ktorej reportérka "neutrálne sprostredkúvala dianie na zhromaždení". Znalec dospel k záveru, že jediná výzva, ktorú Bachvalovová adresovala divákom, bola, aby si "na seba dávali pozor". Podľa znalca šlo o frázu "rétorického charakteru".

Prokurátorka však na súde tvrdila, že polícia v daný večer dostala od občanov mnoho podnetov a upozornení na protiprávne konanie na dvore bytového domu. Podľa prokurátorky obe ženy zneužili svoj novinársky štatút. Obhajcovia novinárok počas súdneho procesu poukazovali na rad chýb, ktorých sa dopustili vyšetrovatelia, a spochybňovali výpovede svedkov obžaloby.

To, čo sa stalo 15. novembra, bola normálna reakcia občanov na udalosti, ktoré sa diali (v Bielorusku) v roku 2020, a najmä 11. a 12. novembra, keď aktivistu Bandarenka neznáme osoby odvliekli z dvora jeho bytového domu a odviezli na neznáme miesto, argumentovala obhajoba. O deň neskôr ho s vážnymi zraneniami dopravili do nemocnice, kde zakrátko zomrel.

Podľa advokátov "občania mali právo vyjadriť svoj názor a protestovať. A bolo celkom logické vyjadriť tento názor na Námestí zmien, odkiaľ Bandarenka vyšiel na svoju poslednú cestu". Nebývalé masové protesty v Bielorusku vypukli po zverejnení výsledkov prezidentských volieb, za ktorých víťaza bol opäť vyhlásený Alexandr Lukašenko. Bezpečnostné zložky ich potláčali s brutalitou, ktorá vyvolala ostrú kritiku aj v zahraničí.

Opozícia, časť občanov Bieloruska i západné krajiny považujú výsledky volieb za sfalšované a Lukašenka ako legitímneho prezidenta neuznávajú. Demonštranti požadujú rezignáciu Lukašenka, prepustenie politických väzňov a usporiadanie nových volieb. Za volebné manipulácie a násilné potláčanie opozičných demonštrácií uvalili štáty Európskej únie sankcie na štyri desiatky bieloruských vládnych činiteľov.