KORONAVÍRUS Česi chceli pritvrdiť, ale otvoria krajinu: Uzavreli tri okresy a nepredĺžili núdzový stav

PRAHA - Česká Poslanecká snemovňa na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi neschválila vládny návrh na predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Súčasný núdzový stav platí do 14. februára. S koncom núdzového stavu v nedeľu vyprší tiež obmedzenie pohybu v najviac nákazou zasiahnutých okresoch Cheb, Sokolov a Trutnov, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Ľudia, ktorí tam bývajú, nebudú môcť od dnešnej polnoci až na výnimky región opustiť, ostatní do neho nebudú môcť pricestovať.

Minister zdravotníctva Jan Blatný varoval, že bez núdzového stavu sa do dvoch týždňov naplní väčšina nemocníc, do škôl nepôjdu žiadne deti a okolité krajiny "sa nás začnú báť". Opozícia vláde v celodennej debate vytýkala, že v Snemovni doteraz nepredložila pandemický zákon, na základe ktorého by sa opatrenia schvaľovali. Vláda by tak nepotrebovala núdzový stav.

Podľa vicepremiéra a šéfa koaličných sociálnych demokratov Jana Hamáčka (ČSSD) to znamená, že v pondelok sa skončí zákaz vychádzania, otvoria sa obchody a zrejme aj fitnes centrá, uzavreté by, naopak, zostali reštaurácie, a to na základe zákona o ochrane verejného zdravia.

Opoziční poslanci cynicky vsadili na to, že čím víc zavaří vládě, tím víc budou voliči důvěřovat opozici. Výsledkem bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek. Jsem zvědav, jak to @ODScz @kducsl @PiratskaStrana nebo @STANcz vysvětlí svým hejtmanům. — Jan Hamáček (@jhamacek) February 11, 2021

Premiér Andrej Babiš v Snemovni vyzval opozíciu, aby dala vláde dva týždne času na prípravu požadovaných opatrení a zákonov, ktoré sa týkajú epidemickej situácie alebo ekonomiky. "Núdzový stav nie je výmysel vlády. Je to nutný prostriedok, aby bolo možné realizovať plošné protiepidemické opatrenia," povedal premiér. Je podľa neho nevyhnutný, aby sa zabránilo hroziacemu kolapsu nemocníc.

Situace s covidem je vážná a opozice si vzala na triko, že se může zhoršit. Předstírala vůli jednat, ale nakonec vyměnila zdraví a životy lidi za politiku a předvolební kampaň. Nechápu to. Na vládě i s hejtmany ale budeme zítra hledat cestu, jak naše lidi ochránit. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 11, 2021

Čo na to okolité štáty?

Blatný a minister zahraničia Tomáš Petříček (ČSSD) upozornili na možnú reakciu okolitých štátov. Nepredĺžením núdzového stavu by podľa Petrička vyslalo Česko signál, že rezignovalo na kontrolu pandémie. Platí to podľa neho najmä u Nemecka, keď spolkové krajiny Sasko a Bavorsko sprísnenie pravidiel avizovali. Nemecká vláda už rozhodla, že Nemecko bude od nedele považovať celú Českú republiku za kritickú oblasť s vysokým výskytom koronavírusových mutácií, rozhodnutie bude oznámené v piatok. Obnovia sa tak hraničné kontroly.

Stav nebezpečenstva

Podľa ministra školstva Roberta Plagu (za ANO) zostanú zatvorené aj školy. Pri zrušení núdzového stavu by prestal platiť zákaz vychádzania, respektíve obmedzenie voľného pohybu osôb, pričom väčšiu zodpovednosť by potom zrejme mali hajtmani krajov, keď by vyhlásili stav nebezpečenstva, dodali Novinky.cz.

Karlovarský hajtman Petr Kulhánek (za STAN) upozornil, že stav nebezpečenstva je oveľa slabší nástroj. Umožňuje regulovať pohyb obyvateľov alebo nariaďovať pracovnú povinnosť, kraje ale nemôžu uzavrieť služby, obchody, kultúrne a športové zariadenia a zabezpečiť pomoc armády v nemocniciach.

Pražský primátor Zdeněk Hříb (Piráti) na twitteri napísal, že prvú časť náhradných mimoriadnych opatrenia proti epidémii musí vydať ministerstvo zdravotníctva podľa zákona o ochrane verejného zdravia. O vyhlásenie nového núdzového stavu bude žiadať Pardubický kraj, takýto postup ale právnici označujú za obchádzanie ústavy.

Při neprodloužení nouzového stavu je první na tahu @ZdravkoOnline. První část mimořádných opatření proti epidemii musí vydat dle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví https://t.co/tpGuy1J0aB. Stav nebezpečí pak dle zákona má řešit to, co nejde řešit tímto standardním postupem. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 11, 2021

Uzavretie troch okresov

Vládou schválené obmedzenie pohybu pre obyvateľov okresov Cheb, Sokolov a Trutnov nariaďuje na verejných miestach v týchto troch regiónoch nosiť respirátor triedy FFP2 alebo prinajmenšom chirurgickú rúšku. Obmedzenie pohybu bude mať niekoľko výnimiek. Nebude platiť pre deti pri ceste do škôl a ich sprievod alebo pre ľudí dochádzajúcich do iných okresov do práce. Opustiť domov bude možné tiež kvôli starostlivosti o príbuzných i zvieratá, neodkladným cestám do zdravotníckeho zariadenia, na úrad, do kostola či na svadbu. Vždy ale budú musieť účel cesty doložiť.

Na dodržiavanie opatrení bude dohliadať celkovo 580 policajtov na 80 stanovištiach, oznámila polícia. Okresy nebudú uzatvorené nepriestupne, kontroly budú náhodné.

„Když teď otevřeme společnost, restaurace, obchody, tak bude celá země jako Chebsko. To můžu predikovat,“ říká biochemik Konvalinka. V rozhovoru zmiňuje i nadějný izraelský lék proti #covid19. https://t.co/5edgUQoPSi — Český rozhlas (@CRozhlas) February 11, 2021

Epidemický situáciu by mal zlepšiť motivačný bonus až 370 korún (cca 14,4 eur) za deň, ktorý by mohli dostávať k náhrade mzdy ľudia v nariadenej karanténe. Vládny návrh zákona, ktorý s tým počíta, vo štvrtok zrýchlene schválila Snemovňa. Príspevok má prinútiť nakazených k tomu, aby sa nevyhýbali karanténe a aby hlásili ľudí, s ktorými boli v kontakte. Zmierniť by sa tak malo skryté šírenie epidémie.