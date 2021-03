KORONAVÍRUS Český odborník tvrdí: Valí sa vlna, ktorá bude horšia ako všetky predošlé dokopy

"Naše dátové modely ukazujú, že tým, že britská mutácia je o 30 až 70 percent nákazlivejšia, tak opatrenia, ktoré v Česku fungovali počas tretej vlny, takzvaný systém PES (obdoba slovenského Covid automatu), dokázali vírus zbrzdiť na reprodukčné číslo menšie ako jedna. Ale s novou mutáciou tie isté opatrenia vedú k tomu, že vírus sa ďalej šíri, čo je práve ten hlavný problém. Pretože vyššia nákazlivosť je ďaleko horšia ako vyššia smrtnosť v celkovom dopade epidémie," ozrejmil v rozhovore pre HN Petr Ludwig, podľa ktorého má byť štvrtá vlna horšia ako všetky predošlé dokopy. Udrieť má už v marci.

Podľa neho podobnú prognózu spravila americká C.D.C. (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb) pre USA a nová mutácia opustila Britániu v podobný čas. Tento variant vírusu sa skôr alebo neskôr rozšíri aj napriek opatreniam po celom svete, je to len otázka času.

Petr Ludwig Zdroj: profimedia.sk

Treba zmeniť komunikáciu vlády s občanmi

"My sme pred mesiacom nášmu premiérovi dali 12 bodov alebo odporúčaní a niektoré z nich sa napríklad týkali firiem. Pretože existujú v Česku aj také, ktoré nemajú ani jeden komunitný prenos. Takže dá sa spraviť bezpečné pracovisko. Skladá sa to z mnohých opatrení, ktoré fungujú ako celok dohromady. A, samozrejme, je veľmi dôležité úplne zmeniť komunikáciu, pretože českej vláde je od začiatku vyčítané, že nekomunikuje s občanmi dostatočne, nevyužíva na to moderné nástroje - sociálne siete alebo videá. Keď sa človek pozrie do zahraničia, ako napríklad komunikuje Taiwan, americká C.D.C. To je proste priepastný rozdiel. Nová vlna a vôbec tá nová mutácia je úplne nová úroveň problému a je potrebné toto občanom hovoriť. Takže nebolo to iba o zatváraní a reštrikciách, ale aj o tom zmeniť systém komunikácie," vysvetľuje Ludwig.

Problémom podľa neho je aj to, že na jednej strane je česká vláda pomerne tichá a nekomunikuje a na druhej strane dezinformačné weby komunikujú veľmi aktívne a vzniká veľa konšpiračných videí a teórií, ktorým ľudia vo veľkej miere veria. Koronavírus vraj neexistuje alebo nie je nebezpečný.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Nemocnice na pokraji síl

Keďže prieskumy na prítomnosť britskej mutácie na Slovensku priniesli výsledok nad 70 percent, dá sa očakávať, že vývoj bude podobný ako u našich západných susedov. V najpostihnutejších okresoch, ako je napríklad český Cheb, resp. Královohradecký kraj, podľa Petra Ludwga vidno, že 50 percent hospitalizovaných zomiera, čo predtým nebolo. Výrazne sa znížil vek hospitalizovaných. V nemocnici ležia tridsiatnici, štyridsiatnici a to tiež nebolo počas prvých troch vĺn. Vírus sa teda správa inak a existuje ešte veľké riziko v podobe juhoafrickej mutácie. Dohromady to môže viesť k preplnenosti nemocníc.

"V Česku pred pár dňami už nemocnice ohlásili, že sme dosiahli hranicu kapacity lôžok na JIS. Znamená to, že musí dochádzať k triedeniu pacientov, znamená to, že pomerne veľa ľudí nedostane potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorú by za normálnych okolností dostali. A to je podľa mňa ohromný problém, kam sme sa nemuseli dostať, keby sa opatrenia zaviedli včas. Česká vláda mala mesiac, mala tie prognózy, ale opäť to podcenila. Nebola rozhodná v zavádzaní opatrení," tvrdí odborník. Chybu vidí v tom, že Česko testuje takmer najmenej v Európskej únii. Malo by znásobiť kapacity testov. Zároveň treba ľuďom opatrenia lepšie kompenzovať. Valí sa nová vlna a Česko aj Slovensko majú nemocnice už teraz na pokraji kapacít.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Prognóza obetí novej vlny

V oficiálnych štatistikách pre Česko je Ludwigov odhad 20 až 30-tisíc mŕtvych počas štvrtej vlny. Viac ako v prvých troch dohromady. Otázne je, ako sa to prejaví na nadúmrtiach, keďže jiskové lôžka budú plné a ľudia budú zomierať, ale nedostanú sa do oficiálnych štatistík. Aktuálne sú nadúmrtia okolo 30 až 40 percent a reálne to môže podľa neho vyskočiť až na 100 percent. Čiže realita môže byť pokojne 30 až 40-tisíc obetí. Český epidemiológ Rastislav Maďar dokonca uviedol svoj odhad až 50-tisíc mŕtvych, ktorým by sa dalo vyhnúť, keby česká vláda bola rozhodnejšia. Ide o obdobie približne troch mesiacov od polovice februára do polovice mája.

Petr Ludwig hovorí o českom pseudolockdowne. Nie je úplný, je nedostatočný, vo výsledku spôsobí, že zomrie ešte viac ľudí, ešte viac to poškodí ekonomiku a vírus to aj tak nezastaví. "Takže aj tak bude treba pristúpiť k nejakému skutočnému lockdownu o pár týždňov. Namiesto toho, aby sa to urobilo raz poriadne, tak zase je to odkladané. Toto je vzorec, ktorý vláda má opakovane. Namiesto toho, aby rozhodne spravila rýchle opatrenia hneď, tak spraví polovičný lockdown, ktorý nazafunguje a o mesiac je potrebné spraviť ďalšie tvrdé opatrenia, ktoré zase spraví polovične a zase nezafungujú. Takto to pred sebou valíme a je to jeden z dôvodov, prečo Česko a Slovensko sú na tom najhoršie zo štátov na svete," objasňuje odborník s tým, že by pritom stačilo len dodržiavať podobný štandard ako okolité štáty. Zo štúdií vyplýva, že čím skôr sa lockdown zavedie a čím je tvrdší, tým kratšie trvá a tým menej poškodí ekonomiku.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Čo sa v tejto situácii dá robiť?

Ak veľké percento ľudí na koronavírus neverí alebo podlieha dezinformáciám, tak sa podľa Petra Ludwiga dá robiť len jediné, a to vymáhať dodržiavanie opatrení políciou. Ak sa nebudú dodržiavať ani teraz tie tvrdšie, tak nás čaká pomerne veľká tragédia, ktorá naše krajiny ekonomicky poškodí na mnoho rokov dopredu. "A samozrejme sú tu aj traumy, ktoré ľudia budú mať napríklad z toho, že im budú zomierať blízki a nepríde im záchranka alebo nebude dostatok miest v nemocniciach. Suma toho utrpenia ľudí bude strašne veľká a je to zbytočné," dodáva.

Netreba ísť vždy vlastnou cestou, treba sa inšpirovať zahraničím. Taiwan má podľa neho skvele vymyslený systém testovania a trasovania. Austrália vie robiť vynikajúce lokálne lockdowny. Keď sa v nejakej štvrti objaví koronavírus, tak zavrú danú štvrť, na 14 dní všetkých pošlú do karantény a polícia kontroluje dodržiavanie nariadení. Zvyšok mesta môže byť otvorený. Dôležitá je podľa českého odborníka aj informačná kampaň. Taiwan využíva influencerov, robí podcasty, jednoduché videá a keď sa objaví nejaká dezinformácia, automaticky ju hneď vyvracajú na úrovni štátu. Inak veľa ľudí verí úplným nezmyslom o nefunkčnosti rúšok alebo že ich ide niekto očipovať. Čelíme nielen epidémii koronavírusu, ale aj epidémii dezinformácií.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Pomáha nosenie rúšok/respirátorov a vakcína

"Mám veľkú skúsenosť práve so Spojenými arabskými emirátmi, kde majú po Izraeli zaočkovaných najviac ľudí na svete. Opatrenia tu fungujú na 100 percent. Málokedy narazíte na niekoho bez rúška alebo s rúškom pod nosom. A zároveň preto, že ľudia opatrenia dodržujú, je možné mať otvorené reštaurácie, samozrejme, s prísnymi pravidlami - napríklad stoly sú od seba dva metre - a nikto si to nikde nikto nedovolí porušiť, lebo by mu hrozila veľká pokuta. Ale, bohužiaľ, ináč ako veľkými pokutami sa to robiť nedá. Napríklad šírenie dezinformácií je tu tiež pokutované. V dobe krízy treba rozhodnosť a dezinformácie aktívne potláčať. V našom svete sa bojíme vynucovania pravidiel a bojíme sa byť v tom aktívni, napríklad dávať trestné oznámenia za šírenie poplašnej správy," opisuje Petr Ludwig cestu, ktorá podľa neho v boji s koronavírusom veľmi dobre funguje. Reálne nás z tej situácie dostávajú hlavne dve veci: Zodpovedné nosenie rúšok a respirátorov a vakcína. Nezodpovednosť ľudí v našich krajinách pri nosení rúšok považuje za dôvod, prečo sa vírus tak šíri. Okrem toho aj to málo vakcín, ktoré sa do Češka dostali, nevedia efektívne využiť.

"Je potrebné vírus marginalizovať, jeho šírenie v populácii čo najviac obmedziť, pretože tým znižujeme riziko mutácií. Keď to necháme voľne sa šíriť, tak je možné, že bude mutovať a nebude fungovať imunita. Takže teória premorenia nefunguje a medzinárodná vedecká obec sa na tom úplne zhoduje," približuje Ludwig, ktorý prišiel so zaujímavým nápadom: Kto vydrží nosiť dva týždne respirátor, dostane 10-tisíc českých korún (cca 385 eur). Ak sa stretnú dvaja ľudia v respirátoroch, tak podľa neho riziko prenosu vírusu hraničí s nulou. Namiesto tvrdého lockdownu dať radšej 100-percentnú povinnosť nosiť respirátory, čo zafungovalo napríklad v Hongkongu. "Je vidieť, že štáty, ktoré sú v nosení rúšok a respirátorov poctivé, majú ďaleko menej mŕtvych. To isté Japonsko. V ázijských štátoch je kultúra nosenia rúšok vysoká a sú na tom násobne lepšie."