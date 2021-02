Kľúčový prostriedok na boj s KORONAVÍRUSOM: Dôležitá maličkosť, ktorú ste si ani nevšimli!

LONDÝN - Zamestnanec istej farmaceutickej firmy sa postavil na poslednú podestu schodiska s drobnou sklenenou fľaštičkou v ruke. Natiahol ruku cez zábradlie, pozrel sa dole do hĺbky troch podlaží pod sebou a pustil ju. Úmyselne. "Bolo to neuveriteľné, ale odrazila sa od zeme a nerozbila sa," povedal spravodajskému serveru BBC News Rob Schaut, vedecký riaditeľ spoločnosti Corning Pharmaceutical Technologies.

Práve on je spolutvorcom skla použitého na výrobu týchto fľaštičiek a o pokuse na schodisku mu povedal zákazník, ktorý chcel vyskúšať, aké sú odolné. Zamestnanci nemenovanej firmy najprv skúšali rozbiť fľaštičky pri záťažových testoch vo svojom laboratóriu. A keď sa im to nepodarilo, vydali sa ku schodisku. "To bola najnáročnejšia skúška, akú dokázali nájsť," dodal Schaut.

Corning je výrobcom Gorilla Glass, špeciálne zosilneného skla používaného na výrobu superodolných displejov chytrých telefónov. Ale táto firma má dlhú históriu a okrem iného vynašla ranú verziu kábla z optických vlákien, ktorý sa používa pre internetovú komunikáciu.

Je tiež jednou z obyčajnej hŕstky firiem, ktoré vyrábajú sklenené fľaštičky pre farmaceutický priemysel, kde obaly na lieky alebo vakcíny musia spĺňať mimoriadne vysoké bezpečnostné štandardy - vrátane nerozbitnosti a odolnosti voči extrémnym teplotám.

Medzi ďalšie spoločnosti v tomto obore patrí nemecká firma Schott, ktorú založil Friedrich Otto Schott, ktorý v roku 1897 vynašiel borosilikátové sklo. Tento tvrdený materiál sa dodnes používa na farmaceutické obaly a podľa údajov firmy Schott tri štvrtiny svetových výrobcov vakcín proti covidu-19 používajú jej produkty.

Fľaštičky je možné plniť rýchlejšie

Ale firma Corning upútala pozornosť farmaceutického priemyslu odolnosťou svojich sklenených fľaštičiek Valor, ktoré boli na trh uvedené v roku 2017. "Je to v zásade sklo Gorilla Glass využité pre farmaká," povedal analytik firmy Fox Advisors Steven Fox.

Corning uvádza, že jej fľaštičky zo skla Valor je možné vďaka ich odolnosti plniť oveľa rýchlejšie ako iné - čo môže zvýšiť rýchlosť produkcie až o 50 percent. A to môže byť kľúčová vlastnosť v roku, keď svet potrebuje miliardy vakcín v čo najkratšom čase.

Rýchlejšie plnenie je možné čiastočne vďaka schopnosti fľaštičiek zvládnuť vyšší mechanický tlak. Ale uľahčuje ho tiež skutočnosť, že nádobky sú potiahnuté špeciálnou vrstvou, ktorá znižuje trenie, keď sa ich o seba stovky otierajú na výrobnej linke. Namiesto toho spoločne kĺžu v úhľadných skupinkách a je menej pravdepodobné, že by spadli a vyžadovali zásah ľudskej ruky.

Sú silné zvonka aj zvnútra

Sklo sa vyrába z kremíka vyskytujúceho sa v kremičitom piesku. Ten sa roztaví a zmieša so stopovým množstvom ďalších látok. V prípade skla na fľaštičky Valor sa pridáva hliník, vápnik a horčík, aby sa zvýšila sila materiálu.

Počas výroby sa sklo Valor roztaví, za horúca vytvaruje do trubíc, ktoré sa vychladia, a potom znova zahrejú, než sa z nich formujú fľaštičky. A ďalší krok potom zahŕňa techniku ​​chemického zosilnenia podobnú tej, ktorá sa používa na sklo Gorilla Glass.

Fľašky sú navrhnuté nielen tak, aby zniesli pád zo schodov, ale sú pevné aj na mikroskopickej úrovni. Vedci vo firme Corning museli vyriešiť problém s javom nazývaným delaminácia, kedy sa mikroskopické čiastočky skla odlupujú z vnútornej strany fľaštičky, zmiešajú sa s liekom alebo vakcínou, ktorú obsahujú, môžu s ňou potenciálne reagovať a poškodiť tak farmaceutický produkt.

Odolajú aj extrémnym teplotám

Nakoniec dostanú fľaštičky povrch z polymérov, ktorý znižuje ich vzájomné trenie na výrobných linkách. Absencia trenia tiež znižuje vznik mikroskopických čiastočiek skla, keď do seba fľaštičky na linke vrážajú - tiež tento prach by potenciálne mohol kontaminovať farmaceutický produkt vnútri.

Niektoré vakcíny vyžadujú skladovanie pri teplotách okolo mínus 80 stupňov Celzia. Sklo Valor znesie teplotu v rozmedzí od mínus 180 do plus 400 stupňov Celzia. To je veľmi dôležité, pretože pri sterilizácii fľaštičky vo farmaceutických firmách prechádzajú teplotou približne 350 stupňov Celzia, než sa do nich môže plniť ich obsah.