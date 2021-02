Úmrtia po očkovaní proti KORONAVÍRUSU vo svete: Obavy z bezpečnosti vakcín? Jasná reakcia

Európska agentúra pre lieky (EMA), ktorá sleduje vakcináciu v krajinách Európskej únie a vedľajšie účinky vakcín, v správe z 29. januára uviedla, že doterajšie hlásené prípady úmrtia po podaní vakcíny firiem Pfizer a BioNTech nesúvisia s očkovacou látkou. Vakcínou americko-nemeckého konzorcia sa začalo vo väčšine krajín EÚ očkovať 27. decembra. Pri hodnotení brali odborníci únijnej agentúry do úvahy "prítomnosť ďalších zdravotných problémov a úmrtnosť v danej vekovej skupine v bežnej populácii". "Prípady nevyvolávajú obavy z bezpečnosti (vakcíny)," uviedla EMA.

Nórsko

Nórska agentúra pre lieky v polovici januára uviedla, že po očkovaní viac ako 30-tisíc obyvateľov vakcínou od firiem Pfizer a BioNTech či od spoločnosti Moderna malo 29 ľudí vedľajšie účinky a 13 ich zomrelo. K 26. januáru bolo v krajine hlásených celkom 33 úmrtí po podaní prvej dávky vakcíny. Ku všetkým úmrtiam došlo u klientov v opatrovateľských domoch, všetci z nich mali vyše 80 rokov. "Nedesí nás to. Je celkom zrejmé, že tieto vakcíny predstavujú veľmi malé riziko, s výnimkou tých najslabších pacientov," povedal nórskej verejnoprávnej televízii NRK Steinar Madsen z agentúry. "Lekári teraz musia starostlivo zvážiť, kto by mal byť očkovaný. Tí, ktorí sú slabí a blížia sa ku koncu svojho života, môžu byť očkovaní po individuálnom zhodnotení," dodal.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP Photo/Juan Karita

Nemecko

Nemecký Inštitút Paula Ehrlicha (PEI), ktorý v krajine pôsobí ako regulátor v oblasti očkovacích látok, vyšetroval v polovici januára, kedy bolo v Nemecku očkovaných viac ako 800-tisíc obyvateľov, desať prípadov úmrtia vo veku od 79 do 93 rokov po podaní prvej dávky vakcíny. Išlo o pacientov, ktorí trpeli karcinómami, srdcovými chorobami a ďalšími vážnymi chorobami, ktoré boli tiež pravdepodobnou príčinou ich úmrtia.

Belgicko

Belgická Federálna agentúra pre lieky a zdravotnícke výrobky (FAMHP) v správe zo 4. februára uviedla, že po očkovaní proti koronavírusu v krajine zomrelo 14 ľudí, päť z nich bolo starších ako 90 rokov. Ďalšie podrobnosti o zosnulých osobách neboli zverejnené, avšak FAMHP v správe skúmajúcej vedľajšie účinky vakcíny uviedla, že doteraz nebola preukázaná priama súvislosť hlásených prípadov úmrtí s očkovacou látkou.

Španielsko

Španielske médiá 2. februára priniesli informáciu o úmrtí deviatich seniorov z domova dôchodcov v obci Lagartera v provincii Toledo. K ich úmrtiam došlo do desiatich dní od naočkovania prvou dávkou vakcíny. Všetci z nich trpeli i ďalšími chorobami.

Ilustračné foto Zdroj: gettyimages.com

USA

V Spojených štátoch, ktoré majú dlhodobo najvyššie celkové počty nakazených koronavírusom aj zomrelých v súvislosti s touto chorobou na svete, bolo do polovice januára po podaní zhruba dvoch miliónov dávok vakcíny od spoločnosti Pfizer zaznamenaných 21 silných alergických reakcií. Žiadna z nich ale nebola smrteľná. Zdravotnícke úrady na Floride od januára vyšetrujú možnú spojitosť medzi podaním vakcíny proti covidu-19 a úmrtím 56-ročého lekára Gregoryho Michaela. U muža sa po podaní očkovacej látky prejavil výrazný úbytok krvných doštičiek a po zhruba dvoch týždňoch od hospitalizácie lekár zomrel na krvácanie do mozgu. Prípadom sa zaoberá aj výrobca preparátu, spoločnosť Pfizer.

India

V Indii, v druhej koronavírusovou nákazou najpostihnutejšej krajine sveta, bolo k 4. februáru, necelé tri týždne od začatia očkovania, zaznamenaných podľa úradov 16 úmrtí po podaní prvej dávky očkovacej látky. Pri žiadnom úmrtí nebola preukázaná priama spojitosť s vakcínou. V krajine sú v rámci očkovania podávané dve vakcíny - indická vakcína Covaxin a vakcína vyvinutá farmaceutickou firmou AstraZeneca spoločne s Oxfordskou univerzitou.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Brazília

Brazília zaznamenala po naočkovaní štyroch miliónov ľudí proti covidu-19 zatiaľ len necelých 7800 nepriaznivých reakcií organizmu, z toho veľká väčšina bola mierneho rázu (bolesť hlavy, nevoľnosť, horúčka). Vážnejších nežiaducich účinkov po podaní vakcíny zatiaľ eviduje táto juhoamerická krajina 82, ide ale zatiaľ len o podozrenie, že by mohli súvisieť s vakcínou. Informovala o tom agentúra EFE s odvolaním sa na brazílske ministerstvo zdravotníctva.

Slovensko

Na Slovensku celkovo nahlásili 631 podozrení na nežiaduce účinky po vakcínach na prevenciu ochorenia COVID-19. Ako uviedla hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková, z uvedeného počtu zaslala 19 hlásení spoločnosť Pfizer, ostatné boli nahlásené lekármi, farmaceutmi, inými zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi.

"Z celkového počtu hlásení bolo 32 vyhodnotených ako závažné vrátane jedného úmrtia, ktoré sme už v minulosti komunikovali. Vakcíny Comirnaty sa týka 627 hlásení a štyri hlásenia vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna," priblížila.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong, File

Prevažná väčšina hlásení sa podľa hovorkyne štátneho ústavu týka krátkodobých a nezávažných nežiaducich účinkov. Vysvetlila, že ide napríklad o bolestivosť v mieste vpichu, ktorá sa môže rozvinúť do bolesti ramena až končatiny, do ktorej bola vakcína podaná, zvýšenú teplotu až horúčku, zimnicu a triašku, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, slabosť, únavu, nevoľnosť a iné. Takéto hlásenia majú miernu alebo strednú intenzitu a do niekoľkých hodín až dní ustúpia.

Dodala, že medzi podozreniami na závažné nežiaduce účinky boli hlásené napríklad alergické reakcie, prekolapsový stav, synkopa, trombóza a anafylaktická reakcia.