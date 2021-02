KORONAVÍRUS Merkelová pripustila nedostatky v riešení druhej vlny pandémie

Nemecko obstálo v prvej vlne na začiatku pandémie pomerne dobre, povedala Merkelová poslancom. "Potom sme neboli dostatočne opatrní či dostatočne rýchli," uviedla s ľútosťou kancelárka. Dodala, že druhý lockdown, ktorý bol od novembra pomerne značne sprísnený, neprišiel dosť rýchlo. Kancelárka sa v stredu s premiérmi 16 nemeckých spolkových krajín dohodla na výraznom predĺžení lockdownu a príslušných obmedzení až do 7. marca. Terajší lockdown sa mal pôvodne skončiť v polovici februára. To znamená, že reštaurácie, bary, obchody na nákupných uliciach a voľnočasové zariadenia zostanú zatvorené. Vlády jednotlivých spolkových krajín sa však rozhodli, že budú samostatne určovať, kedy znova otvoria školy a materské školy. Práve to je horúca téma, pretože lockdown znamená pre rodiny s deťmi nadmernú záťaž.

Okrem toho môžu od 1. marca znovu otvoriť aj kaderníctva, ale za prísnych hygienických opatrení. "Drvivá väčšina dohodnutých opatrení sa však musí všade dôsledne dodržiavať," povedala Merkelová a predĺženie lockdownu označila za "vhodné, potrebné a primerané". "Ani jediný deň nezabúdam myslieť na to, čo nutné opatrenia znamenajú pre každého jedného občana: dočasné kruté obmedzovanie slobody, aké spolková republika nikdy predtým nezažila, ťažká osobná záťaž, osamelosť, ekonomické obavy, existenčný strach. Nezabudnem na to ani jediný deň," uviedla kancelárka. Pred rokovaniami o lockdowne prišli aj výzvy priemyslu a opozičných strán, aby sa obmedzenia uvoľnili, keďže tento rok zatiaľ miera nákazy plynulo klesá.

Predstavitelia nemeckej vlády a odborníci však opakovane varovali, že počet prípadov infekcie stále nie je dostatočne nízky. Poukázali aj na nebezpečenstvo nákazlivejších variantov koronavírusu, predovšetkým variantu prvýkrát zisteného v Británii, ktorý sa v Nemecku rozšíril. Merkelová v prejave v Spolkovom sneme (Bundestag) zdôraznila, že krajina musí dbať na varovania vedcov. Poukázala na množstvo európskych krajín, ktoré zažívajú "dramatické obdobie nárastu infekcií, so všetkými katastrofálnymi vplyvmi na ich zdravotné systémy", a je to dôsledok rozšírenia nových variantov.

Nemecko pri riešení pandémie berie do úvahy sedemdňovú incidenciu koronavírusu, ktorá vyjadruje počet prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov za týždeň. Tento údaj je v súčasnosti 64,2, pričom koncom minulého roka prudko stúpol na takmer 200, ako uvádza Inštitút Roberta Kocha (RKI). Merkelová v prejave pripomenula, že premiéri 16 spolkových krajín sa dohodli na rozsiahlom uvoľnení obmedzení lockdownu až vtedy, keď sedemdňová incidencia klesne na 35. V Nemecku sa zatiaľ celkovo koronavírusom nakazilo vyše 2,3 milióna ľudí, z nich 63.635 zomrelo, vyplýva z údajov RKI.