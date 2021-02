VIDEO Mladík (15) kvôli KORONAVÍRUSU urážal známeho vedca, mama mu to spočítala

LONDÝN - V Británii vyvolalo pobúrenie video, na ktorom mladý muž uráža na ulici známeho epidemiológa Chrisa Whittyho. Tvrdí o ňom, že je klamár. Vládneho poradcu sa zastal hovorca premiéra Borisa Johnsona, ktorý urážky na Whittyho adresu označil za neprijateľné. Ku kritikom mladíkovho správania sa nečakane pripojila aj jeho vlastná matka. Podľa denníka The Guardian mu za trest zabavila PlayStation.

Whitty je jednou z hlavných tvárí boja proti epidémii covidu-19 v Británii. Na videu, ktoré vyvolalo rozruch, ho autor záznamu obviňuje, že je klamár. "Klamete o prípadoch covidu-19, chlape. No tak, chlape, prestaňte klamať do televízie, chlape," hovorí mladík, ktorý video zverejnil na sociálnej sieti. Whitty urážky aj ich autora ignoruje.

Zdroj: SITA/Dominic Lipinski/Pool via AP

Na Whittyho stranu sa po zverejnení videa postavila britská vláda, ktorá ho označila za vynikajúceho úradníka, ktorý pracuje "neuveriteľne tvrdo a neúnavne", aby pomohol v boji s pandémiou. Minister zdravotníctva Matt Hancock označil autora videa za "trápneho".

Zdroj: SITA/Aaron Chown/PA via AP

Matka je zo správania syna nešťastná

Ku kritikom pätnásťročného mladíka sa prekvapivo pridala aj jeho vlastná matka. Podľa denníka The Guardian mu za trest zabavila PlayStation. Nariadila mu tiež, aby nakrútil nové video, na ktorom sa Whittymu ospravedlní. "Bola som úplne zdesená, keď som videla, ako nezdvorilo sa môj syn k pánovi Whittymu správal. Tak som ho nevychovala, nie je to správanie, ktoré od neho očakávam," povedala 47-ročná žena, ktorej identita nie je známa.

"Tvrdý" trest pre nespratníka

Zhabanie hernej konzoly je podľa nej najhorším možným trestom, pretože je to vec, ktorú jej syn "miluje najviac". "Domáce väzenie som mu ale nedala, pretože už tak dosť trpí lockdownom a nechodí von tak často ako predtým," dodala.

Podľa ženy jej syn chcel, aby Whitty pochopil, čím si on a jeho vrstovníci v čase pandémie prechádzajú. "Som ale veľmi smutná a nahnevaná z toho, akým spôsobom to urobil," povedala. "V skutočnosti je to celkom inteligentný chlapec," dodala.