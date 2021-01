Rozhorčenie v Británii: To čo má byť?! Matka ukázala FOTO obedových balíčkov pre deti

V balíčku, ktorý mal malému školákovi vystačiť na desať dní, bol bochník britského bieleho chleba, malá konzerva fazule, dve mrkvy, dva zemiaky, syr, cestoviny, päť kusov ovocia a sladkosti. V obchode by tento nákup vyšiel na zhruba päť libier (približne 5,6 eur), dodávateľská firma ho štátu podľa autorky tweetu účtovala za 30 libier (cca 34 eur). Firma sa ohradila, že išlo o prídel na päť dní a účtovaná čiastka za potraviny a ich distribúciu je 10,5 libry (približne 11,8 eur).

#FreeSchoolMeals bag for 10 days:



2 days jacket potato with beans

8 single cheese sandwiches



2 days carrots

3 days apples

2 days soreen

3 days frubes



Spare pasta & tomato. Will need mayo for pasta salad.



Issued instead of £30 vouchers. I could do more with £30 to be honest. pic.twitter.com/87LGUTHXEu