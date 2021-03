Poliak si zavaril: FOTO Prezidenta na sociálnej sieti nazval debil*m, hrozí mu basa!

Žulczyk je na sociálnych sieťach pomerne aktívny a často kritizuje súčasnú poľskú vládu aj prezidenta, píše denník Gazeta Wyborcza na svojom webe. Vlani v novembri spisovateľ reagoval na príspevok Andrzeja Dudu na twitteri, kde sa prezident vyjadril k výsledkom prezidentských volieb v Spojených štátoch, kde demokrat Joe Biden porazil vtedajšieho šéfa Bieleho domu republikána Donalda Trumpa. Americké médiá Bidenovo víťazstvo podľa svojich prepočtov oznámili 7. novembra, Trump však odmietal uznať porážku a tvrdil, že hlasovanie sprevádzali podvody.

Duda 7. novembra pogratuloval Bidenovi k vydarenej kampani, ale na rozdiel od väčšiny ďalších svetových lídrov mu vtedy neblahoželal k víťazstvu. "Gratulujem Joeovi Bidenovi k úspešnej prezidentskej kampani. Kým očakávame nomináciu od zboru voliteľov, Poľsko je odhodlané udržať vysokú úroveň a kvalitu strategického partnerstva s USA pre ešte silnejšie spojenectvo," napísal Duda na twitteri. Bidenovi zaslal gratuláciu v polovici decembra. Bol jedným z posledných svetových vodcov, ktorí novému prezidentovi USA gratulovali, podotkla Gazeta Wyborcza. Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína, že Duda bol blízkym Trumpovým spojencom.

Congratulations to @JoeBiden for a successful presidential campaign. As we await the nomination by the Electoral College, Poland is determined to upkeep high-level and high-quality PL-US 🇵🇱🇺🇸strategic partnership for an even stronger alliance.