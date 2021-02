Vedci krútia hlavou: Dlhodobý COVID trápi hlavne túto časť populácie, veľké zdravotné problémy

NEW YORK - Už je to rok, čo neurologička Dona Kim Murpheyová prekonala covid-19. Vo februári 2020 začala cítiť náhle a úporné návaly ospalosti. Trápili ju zmeny videnia, mierne dýchacie problémy, stiahnutý hrudník, vyrážka a podráždený žalúdok. Jeden deň mala prudké bolesti brucha, napísal spravodajský server The Lily vydávaný denníkom The Washington Post.

"Vážne som si myslela, že v tú chvíľu umriem," spomína Murpheyová. Ale uľavilo sa jej a ubehol zhruba mesiac bez príznakov. Potom sa nakazila sekundárnou bakteriálnou infekciou, ktorá ju poslala do nemocnice. Podstúpila štvortýždňovú liečbu antibiotikami, po ktorej sa zotavila asi na 85 percent svojho bežného zdravotného stavu, uvádza.

V auguste prišiel prudký pokles. Spoločne s jej lekárom došli k záveru, že prekonala slabú mozgovú mŕtvicu a syndróm cudzej ruky (AHS), kvôli ktorému štyridsaťjedenročná Murpheyová stratila kontrolu nad jednou rukou. Odvtedy má tiež problémy s rozprávaním a písaním.

"Mala som dojem, že som niečo napísala výborne. Odoslala som to v e-maile alebo na sociálnu sieť, a keď som si to neskôr prečítala znova, zistila som, že je to prešpikované chybami," dodala.

Dlhotrvajúci covid-19 častejší u žien

Kim Murpheyová je jednou z rastúceho počtu pocovidových pacientov s dlhým priebehom choroby, kedy symptómy pretrvávajú alebo sa vracajú ešte niekoľko mesiacov po prvotnom prekonaní choroby. Rovnako ako mnoho ďalších vecí súvisiacich s vírusom SARS-CoV-2, zatiaľ zostáva dlhý priebeh covidu-19 záhadou. Ale zdá sa, že tento stav je podstatne častejší u žien.

Symptómy sa značne líšia, čo predstavuje súčasť problému, ale mnoho pacientov uvádza vyčerpanie, dýchavičnosť, kašeľ, bolesť svalov či kĺbov, bolesť na hrudníku, rýchle či búšiace srdce, stratu alebo zmenu chuti a čuchu, nespavosť a problémy s pamäťou alebo sústredením. Niektorí tiež uvádzajú vypadávanie vlasov, vyrážky, krvné zrazeniny a poškodenie srdca, pľúc alebo mozgu.

Čo je príčinou?

Poznatky o dlhodobom priebehu sa stále ešte zbierajú a sú často roztrieštené. Napriek tomu niektorí lekári uvádzajú, že medzi pacientmi liečenými s dlhodobými pocovidovými príznakmi je jasná pohlavná nerovnováha.

Podľa internistu Ryana Hurta, ktorý vedie pocovidový výskum na klinike Mayo, má dlhý priebeh zhruba desať percent z 20-tisíc pacientov, ktorí tu boli pozitívne testovaní na koronavírus. A z týchto dlhodobých prípadov tvoria 60-80 percent ženy, dodal.

Rovnaké pomery ukazujú skupiny pacientov trpiacich dlhodobými príznakmi, ktorí sa združujú na sociálnych sieťach, aby si vzájomne poskytli rady a podporu.

Podľa Diany Berrentovej, ktorá založila skupinu Survivor Corps pre osoby trpiace dlhým covidom, tvoria zo 150-tisíc členov 82 percent ženy a 18 percent muži. Tiež Amy Watsonová, ktorá založila dve facebookové skupiny pre osoby s dlhým covidom, uvádza, že zhruba 80 percent z ich 12-tisíc členov sú ženy a 20 percent muži.

Lekári si nie sú istí, prečo by mal existovať nejaký rozdiel medzi spôsobom, akým sa koronavírus z dlhodobého hľadiska prejavuje u mužov a u žien. Jednou z možností môžu byť zásadné rozdiely v imunitnom systéme, dodal Hurt.

Okrem biológie môže tento rozdiel spôsobovať tiež skutočnosť, že ženy sú ochotnejšie vyhľadať lekársku pomoc a hovoriť otvorene o svojich symptómoch, najmä o tých, ktoré sú spojené s problémami nálady alebo kognitívnych funkcií.

Dlhodobé problémy aj u ľudí s ľahkým priebehom

Joann Elmoreová, internistka a epidemiologička z Kalifornskej univerzity v Los Angeles, zatiaľ uvádza, že nemá dostatok údajov, aby mohla s istotou uviesť, že dlhý priebeh covidu-19 trápi viac žien ako mužov.

"Sama sa s ním stretávam ako u mužov, tak u žien," povedala Elmoreová. "A musím priznať, že ako lekárku ma to desí. Niektorí si môžu myslieť, že sa to stáva len tým, ktorí mali ťažký priebeh a boli na jednotkách intenzívnej starostlivosti na pľúcnych ventilátoroch. Ale my sa s týmito dlhodobými symptómami stretávame aj u mladých, zdravých jedincov, ktorí prekonali len miernu formu covidu."