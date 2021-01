Británia pomôže iným krajinám pri analýze mutácií KORONAVÍRUSU

Spojené kráľovstvo chce iným štátom pomáhať prostredníctvom novovzniknutej platformy na vyhodnocovanie nových variantov vírusu, ktorú bude viesť anglický úrad verejného zdravia (PHE) spoločne s laboratórnou pracovnou skupinou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre SARS-CoV-2. Britské laboratóriá budú pracovať priamo na vzorkách zaslaných zo zahraničia alebo poskytnú "odborné rady a podporu na diaľku".

"Mnohé krajiny nemajú kapacity, aké potrebujú," uviedol v tejto súvislosti britský minister zdravotníctva Matt Hancock na virtuálnom zasadnutí britského think tanku Chatham House. Dodal, že štáty budú môcť o pomoc požiadať cez WHO. "Ak trpí jeden z nás, trpíme všetci," vyhlásil minister. Preto je podľa neho nutné podporovať zdravotnú bezpečnosť všade na svete. Británia chce svoje tohtoročné predsedníctvo v G7 využiť na to, aby sa usilovala o "kooperatívnejší a účinnejší globálny zdravotnícky systém" a zaistiť tak, že medzinárodné spoločenstvo bude lepšie pripravené na ďalšie možné hrozby v budúcnosti.

Hancock dodal, že je jeho "osobnou misiou" presvedčiť i iné krajiny, aby súhlasili so štandardizovaným systémom klinických štúdií. Umožnilo by to, že vakcíny a lieky schválené v jednej krajine mohli byť následne distribuované i do iných štátov. Británia vykonala viac než polovicu všetkých sekvencií genómov koronavírusu odoslaných do globálnej databázy a tamojší vedci identifikovali aj nový variant koronavírusu.