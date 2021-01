KORONAVÍRUS Zlá situácia v Británii: Nové pravidlá, za ich porušovanie takéto obrovské pokuty

Stále tu zostáva "malá menšina, ktorá odmieta robiť veci správne. Moja správa pre nich je jasná: ak nebudete pravidlá dodržiavať, polícia si ich vynúti," citoval ministerku Patelovou server BBC News.

Usporiadateľom veľkých stretnutí s viac ako 30 účastníkmi hrozia aj naďalej pokuty 10-tisíc libier (cca 11 250 eur). Podľa agentúry Reuters už ju polícia udelila 250 usporiadateľom nelegálnych večierkov. Len za posledné dva dni rozdala polícia v Londýne za nedovolené zhromažďovanie približne 140 pokút za celkovo 39-tisíc libier (približne 43 900 eur), pripomína agentúra AFP.

V Severnom Írsku zatiaľ opatrenia do 5. marca

V Severnom Írsku sa tesne po vianočných sviatkoch uzavrela väčšina obchodov, firmy podporujú prácu z domova a ľudia by mali zostávať doma, ak nemajú na vychádzanie vážny dôvod, školy sú zatvorené. Všetky tieto opatrenia zostanú aj naďalej v platnosti, a to až do konca Veľkej noci, teda do 5. marca.

Británia očkuje vo veľkom

V Británii malo za stredu pozitívny test 37 892 ľudí, od začiatku epidémie sa koronavírusom nakazilo vyše 3,5 milióna zo 66 miliónov Britov. S covidom-19 za stredu zomrelo 1290 ľudí. Británia tiež pomerne rýchlo pokračuje s očkovaním. Podľa štvrtkových čísel už prvú dávku vakcíny dostalo takmer päť miliónov Britov, druhú dávku už má 464 036 ľudí.

Britský premiér Boris Johnson zaviedol najnovšie nariadenie zdržiavať sa doma po tom, čo sa v krajine objavil nový, nákazlivejší variant koronavírusu, a po uvoľnení obmedzení v niektorých častiach kráľovstva počas Vianoc.