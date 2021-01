KORONAVÍRUS Európska únia by mohla obmedziť dodávky vakcín do Británie, píšu britské denníky

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová

LONDÝN - Európska únia by mohla obmedziť dodávky vakcíny spoločností BioNTech/Pfizer do Spojeného kráľovstva v súvislosti s možnými nedostatkom zásob pre očkovanie v Európskej únii i so sporom s britskou spoločnosťou AstraZeneca. Informovali o tom v noci na utorok na svojich webových stránkach denníky The Times a The Daily Telegraph.