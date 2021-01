VIDEO Krásny príklad psej verejnosti: Majiteľa odviezli do nemocnice, sučka to nevzdala!

ISTANBUL - Pamätáte si ešte príbeh o psíkovi menom Hačikó? Ak áno, niečo podobné, ale so šťastnejším koncom sa odohralo nedávno v Turecku. Príkladom vernej psej povahy sa stala sučka, ktorá celé dni čakala pred nemocnicou v Trabzone, kde sa liečil jej majiteľ.

Keď 14. januára sanitka odvážala Cemala Şentürka do trabzonskej nemocnice, sučka menom Bonçuk (Korálik) bežala za ňou. Zostala pri nemocnici a každý deň sa k nej vracala, aj keď si ju Şentürkova dcéra brala k sebe domov. Informovala agentúra AP.

Zdroj: SITA/DHA via AP

Jeden z členov nemocničnej ochranky tureckej agentúre DHA povedal, že sučka prichádzala okolo deviatej hodiny ráno a zostávala až do večera. Do nemocnice sa neodvážila vojsť, len strkala hlavu do dverí, keď sa otvorili.

Zdroj: SITA/DHA via AP

V stredu lekári Şentürka pustili na kolieskovom kresle na chvíľu von a Bonçuk sa s ním konečne zase stretla. "Je na mňa zvyknutá. A mne sa po nej tiež stále cnie," vyhlásil muž. Neskôr toho dňa bol z nemocnice prepustený a aj s fenkou sa vrátil domov.