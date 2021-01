Z nedeľnej prechádzky sa stal horor! Michalov pes na minútu odbehol: Výstrely pár metrov od ľudí

BECKOV - NIe je to prvý prípad, kedy zrejme poľovník bezdôvodne zastrelil psa, ktorý bol viditeľne označený a s pánom na precházdke. Smutný prípad sa stal aj Michalovi, keď sa bol so svojím otcom a dvoma psami prejsť neďaleko Beckovského hradu.

Michal sa v nedeľu vybral na prechádzku spoločne so svojím otcom a dvoma psami. Jedným z nich bol jeho Šaňťo, čistokrvné plemeno border kólie. Michal ho stratil na minútu z dohľadu a potom sa ozvali už len výstrely. O smutnom prípade informovala televízia Joj.

"My sme išli po turistickom chodníku a Šanťo odbehol do lesa, asi za minútu padli dva výstrely, našiel som krvavú škvrnu na zemi a v jarku bol hodený ako prašivý pes," opísal pre televíziu užialený majiteľ psa. Nezostalo im nič iné, len zabaliť telo svojho psíka do mikiny a doma ho pochovať. Dodal, že v okolí bolo množstvo ľudí a pes mal na sebe viditeľný obojok aj známku.

Poburujúci zákon

Keďže na prechádzke boli v poľovníckom revíri, Michal si myslí, že ho mohol zastreliť práve poľovník. Zákon v tomto prípade povoľuje zastreliť psa, ak sa nachádza 200 metrov od posledného obývaného domu, prípadne 50 metrov od majiteľa, ktorý ho nemôže ovládať. Avšak, ak Šaňťa zastrelil poľovník, aj v tomto prípade sa dopustil chyby. Telo tam totiž nemal nechať.

"Asi hneď videl psa a hneď, ako na škodnú začal strieľať po ňom. Podľa mňa to nie je správne, mohol by si ten poľovník vstúpiť do svedomia a pozrieť sa teda, aký je to pes, či loví ten pes, či naháňa zver a je to škoda takého psíka čistokrvného hlavne zastreliť," povedal pre televíziu Pavol Jarábek z Poľovníckeho zväzu Beckov.