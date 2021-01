Počasie v Európe sa zbláznilo: FOTO Španielov trápi historická zima, Gréci sa opaľujú na plážach

Španielsko bojuje so snehovou kalamitou

Situácia je veľmi vážna hlavne v madridskom regióne, ktorého šéfka Isabel Díazová Ayusová vyzvala Madridčanov, aby sa "chopili lopaty" a miestnym úradom a armáde pomohli s odstraňovaním masy snehu, aby sa Madrid nepremenil na jedno veľké klzisko.

S kalamitou pomáha aj armáda Zdroj: SITA/AP

Návrat k normálu bude trvať niekoľko dní. Cesty blokuje nielen masa snehu, ale aj popadané stromy, ktoré množstvo snehu neudržali. V pondelok museli v strednej časti Španielska v dôsledku vyčíňania počasia zatvoriť školy, súdy a múzeá. Úrady tiež obyvateľov vyzvali, aby zostali doma.

Zdroj: SITA/AP

Záchranári a armáda počas piatku a soboty pomáhali motoristom, ktorí uviazli na cestách. Len v metropole šlo o zhruba 1 500 ľudí v autách.

Zdroj: SITA/AP

Príslušníci armády takisto odpratávali sneh z madridského letiska, na ktorom v nedeľu čiastočne obnovili prevádzku.

Madridská polícia musela riešiť aj nezodpovedné správanie obyvateľov, ktorí v sobotu v centre mesta na niekoľkých miestach usporiadali guľovačky, aj keď platí obmedzenie zhlukovania kvôli epidémii covidu-19.

Viacerí Madridčania využili situáciu a vytiahli bežky, snowboard či boby.

Zdroj: SITA/AP

Zdroj: SITA/AP

Zdroj: SITA/AP

Zdroj: SITA/AP

Španielsko čakajú silné mrazy, Gréci sa slnia na plážach

Španielski meteorológovia tento týždeň očakávajú na niekoľkých miestach Španielska veľmi mrazivé teploty, ktoré majú vo Valladolide, Burgose, Salamanke, Tolede či v Madride klesať k desiatim stupňom pod nulou, cez deň sa majú v metropole pohybovať okolo nuly. V Madride teplota pod 10 stupňov Celzia klesla naposledy v januári 1945, uviedol denník El País.

Inú situáciu v týchto dňoch zažívajú Gréci. V strednom Grécku namerali v nedeľu viac ako 20 stupňov a na Kréte dokonca 26 stupňov Celzia. Tak vysoké teploty zažilo Grécko za posledných päťdesiat rokov len dvakrát - v roku 1987 a 2010. Podľa národného meteorologického ústavu v januári 1987 zaznamenali v južnom Grécku cez 25 stupňov Celzia a v Aténach 22,6 stupňa. Na Nový rok 2010 namerali v Grécku najvyššiu teplotu od začiatku tamojších meraní v 19. storočí, a to 30,4 stupňa na Kréte.

Zdroj: Profimedia

Na rozdiel od Španielov, ktorí v Madride v sobotu odhŕňali miestami až polmetrovú snehovú nádielku, Gréci cez víkend vyrazili na pláže a pobrežné promenády. „Ľuďom to veľmi pomôže, keď sú už tak dlho zavretí doma kvôli koronavírusu,“ myslí si 65-ročný Grék. Polícia tak na promenádach a plážach dohliadala na dodržiavanie obmedzeného zhlukovania ľudí. Grécko pritom v piatok znova predĺžilo celoštátnu karanténu, ktorú zaviedlo začiatkom novembra, a to zatiaľ o týždeň do 18. januára.