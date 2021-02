VIDEO Muž (†62) sa snažil dostať auto zo snehu: Hrôza, uhorel v ňom pred očami polície!

NEW JERSEY - Šesťdesiatdvaročný vodič zahynul v stredu ráno po tom, čo jeho SUV začalo horieť, keď opakovane túroval motor v snahe dostať auto zo snehového záveja. Všetko sa odohralo tak rýchlo, že polícia, ktorá medzitým privolala odťahovú službu, už nedokázala mužovi pomôcť.

Polícia v Little Ferry v americkom štáte New Jersey uviedla, že muž volal v stredu krátko po 9.00 h, aby nahlásil, že jeho auto sa zviezlo z mierneho svahu a skončilo v snehovom záveji. Kapitán Ronald Klein informoval, že privolaní dôstojníci našli vodiča Mazdy CX-5, ako opakovane túruje motor a kymáca so svojím SUV tam a späť, aby ho vyslobodil zo snehu neďaleko futbalového ihriska.

Zdroj: Little Ferry Police Department

Policajt Joseph Convery, ktorý slúži aj ako hasič, a jeho partner začali búchať do okna SUV, aby upútali mužovu pozornosť a prinútili ho, aby prestal. Podľa vyjadrení v nypost.com však vodič policajtov, ktorí na neho kričali a pokúsili sa nastúpiť do SUV, "úplne ignoroval". Vrátili sa preto k svojmu vozidlu, aby privolali odťahovku, keď začuli praskajúci zvuk a spod vozidla zbadali šľahať plamene.

Policajti sa snažili dostať do horiacej mazdy a nakoniec rozbili zadné okno, avšak v priebehu niekoľkých sekúnd došlo k zachváteniu vozidla plameňmi, ktoré boli príliš veľké a k ​​mužovi sa nedokázali dostať. Pri príchode hasičov bol už vodič zhorený na nepoznanie. Aj keď upovedomili o nešťastí jeho rodinu, pri oficiálnej identifikácii sa budú spoliehať na zubné záznamy.

Prípad vyšetruje polícia Little Ferry aj prokuratúra okresu Bergen. Potrebujú zistiť, prečo sa auto vznietilo, a prečo k tomu došlo tak rýchlo.