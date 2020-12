Heroínovej Tereze sa definitívne zrútil veľký sen: V liste píše, že sa poučila z vlastných chýb

LÁHAUR – Neprávoplatne odsúdenej Češke Tereze H. (24), ktorá si odpykáva vyše osemročný trest v pakistanskej base, znova ostali oči pre plač. Zrútil sa jej sen, že tohtoročné vianočné sviatky strávi doma v kruhu rodiny. Na slobodu sa totiž do konca decembra nedostane. Za mrežami preto oslávi aj príchod nového roka.

Tereza za mrežami pakistanskej väznice strávi už tretie Vianoce. Podľa tamojšieho novinára Alího Aršáda, na ktorého sa odvoláva český Blesk, sa situácia okolo nového koronavírusu v závere roka rapídne zhoršila. Sudcovia preto dostali od 14. decembra do 1. januára voľno. V danom čase sa súdy budú zaoberať iba tými najdôležitejšími prípadmi, medzi ktoré však Terezina kauza nepatrí.

Mladá Češka vlani v predvianočnom období vkladala nádeje do odvolacieho súdu, od ktorého si sľubovala prepustenie na slobodu. Úspech ale nedosiahla.

Zdroj: Profimedia

V súčasnosti to vyzerá tak, že Tereza sa už čiastočne dokázala vyrovnať s tým, že aj tohtoročné vianočné sviatky strávi za múrmi väznice. „Chcem povedať, že každý robí chyby, čo je síce klišé, ale niečo na tom je. Ja som sa zo svojich chýb poučila, zmenila som sa a nemôžem sa dočkať domov. Ak to bude na ďalší rok alebo za zostávajúcich päť rokov, neviem. To teraz záleží na Dogarovi (Češkin právnik, pozn. red.). Mňa stále nádeje neopúšťajú,“ napísala Tereza v liste pre denník.

Deväť kíl heroínu v dvojitom dne kufra

Kauza českej pašeráčky Terezy H. sa začala v januári 2018. Bývalá luxusná spoločníčka sa vtedy snažila dostať z pakistanského letiska v Láhaure s kufrom, v ktorom colníci objavili takmer deväť kilogramov heroínu. Češka putovala do väzby, v ktorej sedí dodnes. Pakistanský súd jej vlani v marci vymeral trest odňatia slobody v trvaní osem rokov a osem mesiacov. Tereza tvrdí, že je nevinná a proti rozsudku sa odvolala. O ďalšom jej osude rozhodne odvolací súd.