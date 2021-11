Češka Tereza z kauzy pašovania drog: Zvrat! Ide na slobodu, súd v Pakistane ju oslobodil spod obžaloby

ISLAMABAD/PRAHA - Dvadsaťpäťročná Češka Tereza Hlůšková, ktorá si v Pakistane odpykávala viac ako osemročný trest za pašovanie drog, bola oslobodená spod obžaloby. Českému veľvyslanectvu v Pakistane to telefonicky povedal advokát Hloškovej, povedala hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Eva Davidová.

Informáciu priniesol ako prvý denník Blesk. Hlůškovú pakistanskí colníci zadržali v januári 2018 na medzinárodnom letisku v Láhaure s deviatimi kilogramami heroínu. V marci 2019 bola mladá Češka odsúdená na trest odňatia slobody v dĺžke ôsmich rokov a ôsmich mesiacov a na pokutu. V apríli sa proti verdiktu odvolala a súd jej teraz podľa jej právnika dal za pravdu.

Zdroj: Profiimedia

"Hlůšková bola odvolacím súdom v Láhaure oslobodená spod obžaloby a mala by byť prepustená po vyhotovení rozsudku, odhadom niekoľko dní," povedal podľa dnešného vyjadrenia Davidovej českému veľvyslanectvu v Pakistane právnik Hlůškovej. "Konzulárny odbor preveruje možnosti prepravy," dodala hovorkyňa MZV.

Zadržiavaná Češka od začiatku tvrdí, že do Pakistanu prišla ako modelka a niekto jej heroín do kufra podstrčil. Pakistanský spravodajský portál UrduPoint už skôr uviedol, že drogy, ktoré Češka prevážala, by mali na čiernom trhu hodnotu 150 miliónov pakistanských rupií (758-tisíc eur).