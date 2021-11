Češka Tereza, ktorej našli v kufri drogy, je voľná! Definitívny odchod z väzenia v Pakistane

PRAHA - Češka Tereza Hlůšková, ktorú colníci v januári 2018 zadržali na letisku v Láhaure s deviatimi kilogramami heroínu, bola dnes poobede prepustená z väzenia v Pakistane. České veľvyslanectvo jej teraz pomôže so zabezpečením cesty späť domov. Na Twitteri o tom informovalo ministerstvo zahraničia. Na prianie rodiny nebude poskytovať ďalšie informácie.

Video zo zatýkania Hlůškovej v Pakistane

V marci 2019 bola mladá Češka odsúdená na osem rokov a osem mesiacov väzenia a na pokutu 800 dolárov. V apríli sa proti verdiktu odvolala. Rozsudok bol podľa nej "v rozpore s faktami" a nebol podložený žiadnymi konkrétnymi dôkazmi. Súd jej pred niekoľkými týždňami podľa jej právnika dal za pravdu, v dôsledku čoho bola oslobodená od obžaloby.

Zdroj: profimedia.sk

Jej dnešné prepustenie sa očakávalo. Ministerstvo zahraničia v piatok oznámilo, že súd v Láhaure vyhotovil písomný rozsudok o oslobodení. Bol tak splnený procesný úkon potrebný na prepustenie Hlůškovej. Už v piatok ale hovorkyňa rezortu zahraničia Eva Davidová uviedla, že rodina Hlůškovej si nepraje informovať verejnosť o organizácii cesty z Pakistanu do ČR.

Zdroj: profimedia.sk

Zadržiavaná Češka tvrdila, že do Pakistanu prišla ako modelka a niekto jej heroín do kufra podstrčil. Pakistanský spravodajský portál UrduPoint už skôr uviedol, že drogy, ktoré Tereza prevážala, by mali na čiernom trhu hodnotu 150 miliónov pakistanských rupií (vyše 758-tisíc eur).