Tieto krajiny nasadia turbo: Očkovať proti KORONAVÍRUSU začnú ešte tento rok

Spojené štáty

Americké ministerstvo zdravotníctva plánuje distribuovať milióny dávok do konca roka. Podľa medializovaných informácií sa americká farmaceutická agentúra FDA chce stretnúť do 10. decembra, aby rozhodla o schválení očkovania. Distribúcia do očkovacích centier by mala začať o 24 hodín neskôr. Prednostne by sa malo venovať pracovníkom v systéme zdravotnej starostlivosti a osobám s dlhodobým pobytom v opatrovateľských domoch.

Veľká Británia

Očkovať by sa malo začať už začiatkom decembra. Národná zdravotná služba (NHS) dostala pokyn, aby bola pripravená na podanie vakcíny od 1. decembra. Oficiálne vyhlásenie neexistuje. V prvom rade by mali byť očkovaní ľudia, ktorí pracujú a žijú v opatrovateľských domoch.

Nemecko

Minister zdravotníctva Jens Spahn očakáva, že prvé očkovanie prebehne ešte tento rok. 300 miliónov vakcín už bolo zabezpečených prostredníctvom rôznych zmlúv. Spolkové krajiny sú spolu s vakcinačnými centrami spustiť očkovanie v polovici decembra. Podľa Spahna by mala byť populácia (viac ako 80 miliónov obyvateľov) zaočkovaná do konca roku 2021. Online platforma by mala poskytovať informácie o miere zaočkovanosti pre každý vek a región.

Rakúsko

Na nákup 16,5 milióna ampuliek bolo uvoľnených 200 miliónov eur. Od januára by mal byť v prvej fáze k dispozícii milión ampuliek. Dostanú ich ľudia starší ako 65 rokov v domovoch dôchodcov a ošetrovateľských ústavoch a o zamestnanci v nich. Prednosť majú aj ďalšie vysoko rizikové skupiny. V druhom štvrťroku 2021 sa má začať s očkovaním bežnej populácie.

Ostatné krajiny EÚ

EÚ zabezpečila 1,2 miliardy vakcín, z ktorých 10 percent pôjde do Španielska. Španieli už majú plán očkovania. V polovici roku 2021 by malo byť 70 percent z približne 47 miliónov občanov zaočkovaných bezplatne. Taliansko očakáva svoje prvé dodávky začiatkom roka. Dostať by ich malo 1,7 milióna občanov, najmä z oblasti zdravotníctva a starších občanov. Dobrovoľné hromadné očkovanie sa má uskutočniť na jar. V Bulharsku sa prvá zásielka očakáva medzi marcom a aprílom.

Slovensko

Ani Slovensko v tomto smere nezaháľa. Podľa ministerstva zdravotníctva prvých 300-tisíc kusov by malo byť na našom trhu v druhej polovici decembra. Ako prví by mali byť zaočkovaní zdravotníci, orgány, ktoré zabezpečujú podporné činnosti pri zvládnutí epidémie, napr. policajti, hasiči a pre osoby zabezpečujúce prevádzku základných činností štátu (dodávky energií a pod.)