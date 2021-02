FOTO Žena má iba 23 rokov a už jedenásť detí: Šialené plány, na konci ich chce vyše sto!

Rodená Ruska, ktorá žije s manželom v Gruzínsku, bola tehotná iba so svojou najstaršou dcérou Vikou (6). Zvyšných desať detí donosili náhradné matky, geneticky sú však od nej a jej manžela. A plánuje oveľa viac detí: Christina vo svojom instagramovom životopise píše, že chce „celkovo 105 detí“.

Zdroj: Instagram/ batumi_mama

Nasledovať by malo oveľa viac detí

Mladá manželka majiteľa hotela za niekoľko miliónov dolárov Galipa Ozturka to samozrejme nemyslí vážne. Isté však pre ňu je, že napriek futbalovému tímu, ktorý už má doma, stále chce oveľa viac detí. Malá Olívia sa narodila ako najmladší prírastok do rodiny koncom januára. V Gruzínsku, kde rodina žije, je náhradné materstvo legálne od roku 1997 - pod podmienkou, že pár je zosobášený a heterosexuálny.

Christina sa presťahovala za manželom do Gruzínska

Christina, ktorá je pôvodom z Moskvy, sa stretla so svojím manželom počas dovolenky v Batumi, kde teraz manželia žijú. V tom čase bola teraz 23-ročná žena slobodná matka. Pre Galipa a pre ňu to bola „láska na prvý pohľad“, ako citoval spravodajský portál Unilad - a o chvíľu nato sa s dcérou Vikou presťahovala do Gruzínska.

Zdroj: Instagram/ batumi_mama

Nechce opatrovateľku

Jej manžel Galip má už dospelé deti. Napriek tomu sa pár rýchlo rozhodol, že chce mať čo najviac detí - a pre tento projekt vyhľadal podporu náhradných matiek. „Neviem, koľko ich nakoniec bude. Ale určite sa nezastavíme na desiatich!“, povedala Christina. Mimochodom, tvrdí, že nebude hľadať pomoc u opatrovateliek, čo si je ťažké predstaviť.