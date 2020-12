AKTUÁLNE Británia ako prvá krajina na svete schválila vakcínu od Pfizeru

Britský regulačný úrad MHRA oznámil, že vakcína, ktorá poskytuje 95-percentnú ochranu proti ochoreniu COVID-19, je bezpečná na použitie. Očkovanie sa môže začať do niekoľkých dní. Vakcínu dostanú ľudia zo skupín s vysokou prioritou. "Pomoc je už na ceste. Regulačný úrad oficiálne schválil vakcínu proti COVIDu-19 od Pfizeru a BioNTechu. Zdravotníctvo je pripravené začať s očkovaním už začiatkom budúceho týždňa. Spojené kráľovstvo je prvou krajinou na svete, ktorá bude môcť poskytnúť klinicky schválenú vakcínu," napísal na Twitteri minister zdravotníctva Matt Hancock.

Spojené kráľovstvo si už objednalo 40 miliónov dávok - dostatočné množstvo na zaočkovanie 20 miliónov ľudí, každý človek teda dostane dve dávky. Približne desať miliónov dávok by malo byť k dispozícii čoskoro - prvé prídu do Spojeného kráľovstva v najbližších dňoch. Je to vôbec najkratší čas, za aký sa vakcína stala z myšlienky skutočnosťou - vykonanie tých istých postupných krokov vývoja, ktoré obvykle trvajú desaťročie, pri nej trvalo iba desať mesiacov.

Aj keď sa očkovanie môže začať, ľudia musia byť stále opatrní a dodržiavať pravidlá za zastavenie šírenia koronavírusu, tvrdia odborníci. To znamená, že je potrebné zachovávať sociálny odstup, nosiť rúška a umývať si ruky, ale tiež testovať ľudí, ktorí môžu byť infikovaní koronavírusom, a posielať ich do izolácie, pripomenul portál BBC.