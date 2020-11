KORONAVÍRUS Maďarsko nebude testovať všetkých pedagógov, tvrdí odborový zväz

Podľa internetového vydania denníka Népszava predsedníčka PSZ zároveň kritizovala opatrenie vlády, pričom povedala, že testovaní by mali byť všetci zamestnanci škôl, nielen učitelia. Nákazu totiž podľa nej môže do školy zavliecť ktokoľvek, od školníka cez upratovačky až po pracovníkov v kuchyni. Ak im neurobia testy, testy učiteľov budú zbytočné, dodala s tým, že právo na testovanie by mali mať aj učitelia dištančného vzdelávania.

Stredné a odborné školy v Maďarsku fungujú od 11. novembra jeden mesiac dištančne. Podľa údajov operačného štábu sú v súčasnosti nariadené mimoriadne prázdniny v 390 materských školách, na 70 základných školách, pričom vzdelávanie na diaľku prebieha na 34 základných školách a v 448 triedach základných škôl.

Šéf úradu vlády Gergely Gulyás vo štvrtok oznámil, že v piatok sa v sociálnych zariadeniach začne celoštátne testovanie na prítomnosť nového druhu koronavírusu. Gulyás pripomenul, že kabinet minulý týždeň rozhodol, že v sociálnych, zdravotných a vzdelávacích inštitúciách nariadia testovanie na koronavírus. Zdôraznil, že účasť na testovaní bude dobrovoľná.