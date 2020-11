KORONAVÍRUS Je možné, že vakcínu začneme dodávať už v decembri, tvrdí firma BioNTech

Firma Pfizer, ktorá vyrába vakcínu na koronavírus

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo

FRANKFURT - Vakcína proti ochoreniu COVID-19, ktorú vyvíja nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech v spolupráci s americkým farmaceutickým koncernom Pfizer, by na trh v Spojených štátoch a Európe mohla byť uvedená už do konca aktuálneho roka. Vo štvrtok to uviedol riaditeľ spoločnosti BioNTech Ugur Šahin.