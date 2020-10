Poľský prezident sa postavil na stranu ľudu: Požaduje zmiernenie zákona o interrupciách

Nový návrh zákona by umožnil umelo prerušiť tehotenstvo v najvážnejších prípadoch poškodenia plodu, pri ktorých sa očakáva, že dieťa zomrie okamžite alebo krátko po narodení. Podľa agentúry DPA sa to netýka prípadov, keď plodu diagnostikujú Downov syndróm. Poľský ústavný súd 22. októbra rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva pre vývojové chyby plodu je protiústavné. Verdikt v podstate znamená, že v prevažne katolíckom Poľsku budú interrupcie už takmer úplne zakázané.

Od oznámenia verdiktu vyšli do ulíc v Poľsku vyjadriť nespokojnosť so sprísnením legislatívy týkajúcej sa interrupcií už desaťtisíce ľudí. Na piatok je v poľskej metropole Varšava naplánovaný ďalší hromadný protest - podľa polície by malo ísť o doteraz najväčšiu demonštráciu od kritizovaného verdiktu súdu zo štvrtka minulého týždňa.

Verdikt súdu demonštranti pripisujú politike vlády premiéra Mateusza Morawieckeho a katolíckej cirkvi, ktorá je úzko prepojená s vládnucou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). Po tom, čo verdikt nadobudne účinnosť, sa budú môcť interrupcie vykonávať len v prípade, že tehotenstvo ohrozuje život či zdravie matky alebo je dôsledkom protiprávneho konania, ako napríklad znásilnenia či incestu.