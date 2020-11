Petra Tomku zvolili už tretíkrát za sudcu Medzinárodného súdneho dvora

Peter Tomka

Zdroj: SITA

NEW YORK - Petra Tomku zvolila vo štvrtok Bezpečnostná rada aj Valné zhromaždenie OSN opätovne za sudcu Medzinárodného súdneho dvora (ICJ), a to na obdobie rokov 2021 - 2030. Tomka bol do tejto inštitúcie zvolený už po tretí raz.