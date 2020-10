Taliban súhlasil, že zníži počet obetí v Afganistane, povedal vyslanec Spojených štátov

WASHINGTON - Afganské radikálne hnutie Taliban prisľúbilo americkým silám, že po vlne násilia, ktorá vyvolala pochybnosti o budúcnosti mierových rozhovorov, zníži počet obetí v Afganistane. Vo štvrtok to oznámil vyslanec USA Zalmay Khalilzad.

"V súčasnosti zomiera príliš veľa Afgancov. Po prísľube očakávame, že tento počet výrazne klesne," napísal na Twitteri americký osobitný vyslanec Khalilzad, ktorý pomáhal vyrokovať dohodu s Talibanom z 29. februára, na základe ktorej sa americké sily stiahnu z krajiny. Khalilzad priblížil, že on a veliteľ amerických síl v Afganistane generál Austin Miller sa so zástupcami hnutia Taliban stretli niekoľkokrát a diskutovali s nimi o "prísnom dodržiavaní" podmienok uvedených v dohode.

"To znamená, že treba znížiť počty operácií," spresnil Khalilzad. "Útoky v posledných týždňoch pribúdali - ohrozovali mierový proces a desili afganský ľud aj jeho regionálnych a medzinárodných podporovateľov," doplnil. V dohode z 29. februára sa Taliban zaviazal, že nedovolí, aby Afganistan využili zahraniční extrémisti - čo bol aj pôvodný dôvod invázie Spojených štátov do Afganistanu po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. Taliban sa tiež zaviazal, že zastaví útočné operácie proti západných silám.

Taliban vtedy neprisľúbil ukončenie násilia proti medzinárodne uznanej vláde v Kábule, ale vyhlásil, že počas mierových rozhovorov bude diskutovať o "trvalom a komplexnom prímerí". Tieto mierové rozhovory sa začali minulý mesiac v katarskej Dauhe, ale nastal v nich len malý pokrok. Vznikli totiž spory dokonca aj o spôsobe, akým viesť tieto rokovania.

V posledných dňoch ušli z domovov desaťtisíce Afgancov, pretože povstalci podnikli útok na mesto Laškar Gah v nepokojnej provincii Helmand, a to donútilo USA podniknúť nálety na obranu afganských síl. Do prezidentských volieb v USA zostáva necelý mesiac a prezident Donald Trump sa snaží splniť svoj sľub, že stiahne amerických vojakov z Afganistanu a ukončí najdlhšiu vojnu Ameriky. Minulý týždeň Trump vyjadril nádej, že všetkých vojakov stiahne už do Vianoc, čím urýchľuje časový plán dohodnutý v Dauhe.