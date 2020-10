Obrovský výbuch neďaleko Kábulu: Nálož zasiahla autobus, zahynulo deväť civilistov

Výbuch zasiahol autobus, ktorý smeroval z Kábulu smerom na východ, do mesta Ghazní, uviedol hovorca guvernéra provincie Ghazní. "Pri výbuchu bolo zabitých deväť civilistov vrátane troch žien," dodal. Okrem obetí si výbuch vyžiadal aj štyroch zranených z radov polície, ktorá z útoku obvinila Taliban.

Preliminary reports indicate 8 civilians killed, incld 4 women & 3 others wounded in a roadside bomb blast in the Rawza area of #Ghazni city today, Wahidullah Jumazada, spox for Ghazni governor's office tells Reporterly.#Afghanistan pic.twitter.com/g2ZghaE4XB