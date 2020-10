Spojené štáty sú pripravené podpísať zmluvu, Rusko však odmieta zmrazenie jadrového arzenálu

"Sme ochotní predĺžiť platnosť zmluvy New START na určité obdobie za predpokladu, že výmenou za to budú (Rusko) súhlasiť s obmedzením - zmrazením - jadrového arzenálu," uviedol osobitný zástupca prezidenta USA pre kontrolu zbraní Marshall Billingslea. "Myslíme si, že v zásade existuje dohoda na najvyšších úrovniach vlád oboch našich štátov," uviedol Billingslea na pôde v think-tanku Heritage Foundation.

Billingslea minulý týždeň prerušil cestu do Ázie, aby sa v Helsinkách stretol so svojím ruským kolegom Sergejom Riabkovom. Americký diplomat pritom uviedol, že "cíti náladu pre kompromis". Dodal, že sa ešte čaká na konečný súhlas Ruska s touto "džentlmenskou dohodou" a umožniť aj zverejnenie jej podrobností.

"Sme pripravení uzavrieť túto dohodu. V skutočnosti ju môžeme uzavrieť zajtra. Moskva však bude musieť preukázať politickú vôľu, aby tak urobila tiež," spresnil Billingslea, ktorý doplnil, že USA stále trvajú na účasti Číny v zmluvnom akte. Agentúra AFP na vysvetlenie dodala, že jadrový program Číny síce rýchlo rastie, ale stále predstavuje len zlomok veľkosti ruského a amerického arzenálu.

"Všetko, na čom sa s Rusmi dohodneme, musí byť formulované a orámcované tak, aby nám umožnilo rozšíriť túto dohodu na Číňanov, keď sa konečne dostanú k rokovaciemu stolu," vyhlásil Billingslea na margo Spojenými štátmi presadzovaného konceptu. Uviedol, že USA požadujú od Ruska aj verifikačné opatrenia plnenia zmluvy a sú v tejto veci ochotné akceptovať reciprocitu.

"Ak o Rusoch niečo vieme, potom to, že sú sériovými porušovateľmi zmlúv," vyhlásil. Rusko a USA podpísali zmluvu START/SNV-III v roku 2010. V súlade s ňou majú obe krajiny obmedziť počet svojich strategických jadrových zbraní na 1550. Platnosť zmluvy START/SNV-III sa skončí 5. februára 2021, pokiaľ nebude pred týmto dátumom nahradená novou dohodou. Môže sa tiež — po vzájomnej dohode zmluvných strán — predĺžiť, no najviac o päť rokov.

Agentúra AP už minulý piatok - 9. októbra - s odvolaním sa na zdroj oboznámený s obsahom rusko-amerických rokovaní informovala, že USA a Rusko údajne dospeli k principiálnej dohode, že budú pokračovať v zmrazovaní počtu svojich jadrových hlavíc. Správa o možnom zmrazení jadrových arzenálov prichádza v čase, keď sa americký prezident Donald Trump usiluje zaznamenať úspechy v zahraničnej politike počas zložitej predvolebnej kampane proti bývalému viceprezidentovi USA Joeovi Bidenovi, ktorý sa zaviazal predĺžiť zmluvu New START aj bez čínskej účasti.

Moskva opakovane vyzýva Washington, aby neodkladal riešenie otázky možnosti predĺženia platnosti zmluvy, pričom ju charakterizuje ako "zlatý štandard v oblasti odzbrojenia". Ako upozornil ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore pre Financial Times v júni minulého roku, ak táto dohoda prestane existovať, "potom vo svete skutočne nebudú žiadne nástroje, ktoré by bránili v zbrojení". USA a Rusko totiž v auguste 2019 odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), podpísanej ešte počas tzv. studenej vojny. New START sa tak stal posledným ešte platným paktom o jadrových zbraniach.

Podľa zdrojov AP príslušná dohoda o osude zmluvy New START by mohla byť oznámená ešte pred prezidentskými voľbami v USA, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Zdroj správy vydanej agentúrou AP 9. októbra dodal, že takáto dohoda by mohla zahŕňať aj Čínu, ako to presadzuje Trump.

Moskva s návrhom nesúhlasí

Rusko považuje za neprijateľný návrh na zmrazenie jadrového arzenálu, ktorý Moskve adresovali Spojené štáty ako súčasť dohody o predĺžení platnosti paktu New START po skončení jeho platnosti začiatkom budúceho roka.

"Je to neprijateľný návrh," uviedol podľa ruských tlačových agentúr zástupca ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v reakcii na predchádzajúce komentáre, s ktorými predtým v utorok prišiel americký vyjednávač Marshall Billingslea.

Riabkov uviedol, že postoj USA k zmrazovaniu jadrových arzenálov v súvislosti s uzatváraním potenciálnej dohody o strategických útočných zbraniach je Moskve už dlho známy a je pre Rusko neprijateľný, pretože "otázky strategickej stability je nevyhnutné vyriešiť komplexne vyriešiť".