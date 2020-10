Čína tvrdo oponuje: Spojené štáty by sa mali prestať miešať do vnútorných záležitostí našej krajiny

PEKING - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v utorok vyzvalo USA, aby okamžite prestali zasahovať do vnútorných záležitostí Číny. Urobilo tak po tom, čo sa minulý týždeň predseda tibetskej exilovej vlády Lobsang Sangaj stretol vo Washingtone s novým osobitným koordinátorom rezortu americkej diplomacie pre záležitosti Tibetu, informovala agentúra Reuters.

"Čína podnikne potrebné opatrenia na ochranu svojich záujmov," uviedol v súvislosti so stretnutím hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v Pekingu.

Hovorca navyše Sangaja označil za protičínskeho separatistu a Spojeným štátom odkázal, že s ním majú prerušiť všetky oficiálne styky. Toto stretnutie podľa neho vyslalo "veľmi zlý signál" tibetskému hnutiu za nezávislosť.

"Spojené štáty by mali okamžite prestať využívať Tibet na zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny" dodal Čao Li-ťien. Čínska armáda vpadla do Tibetu v roku 1950. Peking túto inváziu nazýva "pokojné oslobodenie". Tibetská exilová vláda sídlo od svojho založenia v roku 1959 v meste Dharamsala ležiacom a severe Indie.