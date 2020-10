Johnson chce dohodu s Európskou úniou: Pripravený je vraj aj na možnosť bez nej

LONDÝN - Británia si ďalej praje uzavrieť s Európskou úniou dohodu o budúcich vzťahoch po brexite, je ale pripravená aj na variant bez nej a na partnerstvo austrálskeho typu. V telefonickom rozhovore s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou to dnes uviedol britský premiér Boris Johnson.

Francúzsky štátny tajomník pre európske záležitosti Clément Beaune pre stanicu FranceInfo povedal, že dohoda s Britániou musí byť hotová najneskôr do začiatku novembra. Johnson dnes Merkelovej povedal, že by bolo pre obe strany prínosné, ak by sa v "nadchádzajúcich dňoch podarilo dosiahnuť dohodu". Spojené kráľovstvo je ale pripravené aj na alternatívu, že po uplynutí prechodného obdobia budú pravidlá obchodovania medzi ním a EÚ podobné ako tie medzi EÚ a Austráliou, ktorá s európskou dvadsaťsedmičkou dohodu o voľnom obchode nemá.

"Premiér zdôraznil, že pokrok je potrebné dosiahnuť v nadchádzajúcich dňoch, aby bolo možné preklenúť výrazné nezhody, obzvlášť v oblasti rybolovu a rovnakých ekonomických podmienok," uviedol Johnsonov úrad. Pokrok je podľa neho možné dosiahnuť "intenzívnymi rozhovormi medzi hlavnými vyjednávačmi" Michelom Barnierom za EÚ a Davidom Frostom za Londýn.

O stave rokovaní o zmluve upravujúcej vzťahy únie a Spojeného kráľovstva po brexite a konci teraz platného prechodného obdobia hovoril Johnson v sobotu po telefóne aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Aj jemu šéf britskej vlády povedal, že v niektorých ohľadoch ešte medzi oboma stranami panujú významné nezhody a že Británia je pripravená ukončiť prechodné obdobie voľným partnerstvom austrálskeho typu, ak sa dohodu nepodarí uzavrieť.

"Dohodu potrebujeme v nadchádzajúcich týždňoch. To znamená zhruba na začiatku novembra. Nesmieme v záverečných dňoch rokovaní strácať pokoj, pretože práve vtedy sa väčšinou siaha k neprimeraným ústupkom," povedal dnes stanici FranceInfo francúzsky štátny tajomník pre európske záležitosti Beaune.

Johnson v posledných dňoch opakuje, že o osude rozhovorov má byť jasno do najbližšieho únijného summitu. Ten sa začína vo štvrtok. Vyjednávač EÚ Barnier ale pripúšťa, že rokovania môžu pokračovať aj po tomto dátume. Hlavnými spornými bodmi sú oblasti hospodárskej súťaže a zachovanie rybolovných práv v britských vodách.

Barnier sa teraz snaží presvedčiť zástupcu prímorských štátov, aby zvážili ústupky zo svojich požiadaviek na zachovanie súčasných práv na rybolov v britských vodách. Londýn v tejto veci odmieta ustúpiť, kompromis ale zatiaľ nepripúšťajú ani únijné krajiny. "Britské návrhy boli až doteraz neprijateľné. Rybári by radšej boli bez dohody než so zlou dohodou, a v tom sa nemýli," povedala v dnes zverejnenom rozhovore pre denník Le Journal du Dimanche francúzska ministerka pre rybolov Annick Girardinová.