Británia sa musí pripraviť na to, že dohoda s Európskou úniou nebude, povedal Johnson

LONDÝN - Británia sa podľa britského premiéra Borisa Johnsona musí pripraviť na to, že s EÚ neuzavrie obchodnú dohodu. Informovala o tom televízia Sky News.

Britský premiér v krátkom vyhlásení, ktoré zaslal miestnym televíziám, pripomína, že od začiatku rokovaní s Bruselom chcel pre Britániu vyrokovať podobnú obchodnú dohodu, ako má EÚ s Kanadou. Jonhson má však zo štvrtkových rokovaní európskych lídrov na summite EÚ v Bruseli dojem, že členské krajiny už takúto možnosť vylúčili. Šéf britskej vlády preto dospel k záveru, že Spojené kráľovstvo by sa malo pripraviť na absenciu obchodnej dohody s EÚ, informuje denník The Guardian.

"Chcú naďalej kontrolovať našu legislatívnu slobodu, náš rybolov spôsobom, ktorý je pre nezávislú krajinu absolútne neprijateľný," interpretoval Johnson údajný postoj EÚ. Zdôraznil, že pokiaľ v tomto smere nedôjde k zásadnej zmene prístupu zo strany Bruselu, tak k uzavretiu obchodnej dohody nedôjde.

Lídri 27 členských krajín EÚ sa vo štvrtok na summite EÚ zhodli v názore, že doterajšie rokovania o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom po brexite nie sú dostatočné na uzavretie dohody. Londýn vyzvali, aby urobil potrebné kroky na jej uzavretie. Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roku. Británia a EÚ sa už mesiace snažia uzavrieť dohodu, ktorá by mala upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy.