Je po dôležitom dátume: Johnson v piatok predstaví ďalší postup v súvislosti s brexitom

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson v piatok predstaví svoj ďalší postup v súvislosti s brexitom. Oznámil to vo štvrtok na Twitteri hlavný britský vyjednávač pre brexit David Frost.

Frost na Twitteri vyjadril sklamanie zo záverov štvrtkových rokovaní medzi EÚ a Britániou. Frost je podľa svojich slov takisto prekvapený, že EÚ už nie je zaviazaná k "intenzívnej" spolupráci s cieľom dosiahnuť dohodu o budúcich vzťahoch s Britániou. Johnson v septembri určil 15. október za konečný termín na dosiahnutie dohody, píše agentúra Reuters.

"Ak sa nedokážeme dohodnúť dovtedy, potom si nemyslím, že budeme mať dohodu o voľnom obchode, a mali by sme to akceptovať a ísť ďalej," povedal v septembri Johnson. Lídri 27 členských krajín EÚ sa vo štvrtok na summite EÚ zhodli v názore, že doterajšie rokovania o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom po brexite nie sú dostatočné na uzavretie politickej dohody. Londýn vyzvali, aby urobil potrebné kroky na jej uzavretie.

Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roku. Británia a EÚ sa odvtedy snažia uzavrieť dohodu, ktorá bude upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy.