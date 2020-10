Rozhovory o vzťahoch po brexite sa skončili, ak EÚ nezmení postoj

"Pokiaľ ide o nás, obchodné rozhovory sa skončili. EÚ ich fakticky ukončila včera," povedal novinárom hovorca britského premiéra Borisa Johnsona, James Slack, v súvislosti so štvrtkovým vyhlásením summitu EÚ o tom, že Spojené kráľovstvo musí významne zmeniť svoju pozíciu, inak dohoda nebude. "Len keď EÚ zásadne zmení svoju pozíciu, bude stáť za to viesť rozhovory," uviedol Slack.

Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier ponúkol, že príde budúci týždeň do Londýna, aby obe strany pokračovali v rokovaniach, ktoré uviazli na rozporoch v kľúčových oblastiach ako rybolov a pravidlá hospodárskej súťaže. Von der Leyenová následne hovorila o zámere "zintenzívniť rokovania". Johnson predtým obvinil Brusel z toho, že nerokuje seriózne, a naznačil, že rozhovory ukončí, ak nedôjde k posunu zo strany EÚ. Jeho hovorca povedal, že ďalší vývoj záleží na Únii.

"Príchod Michela Barniera do Londýna budúci týždeň by mal zmysel len vtedy, ak by bol pripravený diskutovať o všetkých otázkach na základe právnych dokumentov urýchlene bez toho, aby od Spojeného kráľovstva vyžadovali robiť všetky kroky," povedal hovorca britského premiéra. "Ak nie, nemá zmysel, aby prišiel." Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020, avšak do konca roka platí tzv. prechodné obdobie, počas ktorého zostáva v platnosti väčšina pravidiel Únie.