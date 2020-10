Lukašenko tvrdí, že Cichanovskej na jeho pokyn pomáhali s odchodom do Litvy

Videozáznam Lukašenkovho prejavu, v ktorom prišiel s týmto tvrdením, zverejnil videokanál jeho tlačovej služby, informoval v piatok spravodajský server TUT.by. Podľa Lukašenka sa po voľbách vo volebnom štábe Cichanovskej zišlo asi 50 zahraničných novinárov. Kandidátke robil v tom čase ochranku bývalý policajt, ktorý túto situáciu považoval za zvláštnu a kontaktoval preto ministerstvo vnútra. Lukašenko následne nariadil vyslať 120 príslušníkov zásahovej jednotky KGB, aby strážili Cichanovskej štáb. Lukašenko tvrdí, že existoval plán podpáliť Cichanovskej štáb a potom z toho obviniť bieloruské úrady.

Malo ísť o niečo ako "posvätnú obetu", vyhlásil Lukašenko a dodal, že nasledujúci deň Cichanovská prišla na ministerstvo vnútra a poprosila, aby jej úrady boli nápomocné pri jej odchode z Bieloruska. Podľa Lukašenka sa Cichanovská obávala, že ak by nevycestovala, "nastanú problémy". "Pod ochranou, a to ľudí, ktorých si sama vybrala, sme ju odviezli do Litvy, k deťom," uviedol Lukašenko. "A keď povedala, že nemá peniaze, aby tam žila, vydal som rozkazy, zobrali zo štátneho podniku 15.000 dolárov a dali jej ich," vyhlásil Lukašenko s tým, že Cichanovská za to prejavila vďačnosť. Dodal, že "dal príkaz" bieloruskému veľvyslanectvu v Litve, aby Cichanovskej so všetkým pomohlo. "Ale tam sa rýchlo dostala pod kontrolu litovských špeciálnych služieb," vyhlásil Lukašenko.

Zdôraznil, že Cichanovskú z Bieloruska nikto nevyháňal, ani je nenútil odísť. Už 10. augusta, deň po prezidentských voľbách, Lukašenko povedal, že nariadil KGB, aby strážila Cichanovskej štáb, pretože "je potrebná posvätná obeta". O 11 dní neskôr Lukašenko vyhlásil, že bieloruské úrady pomáhali Cichanovskej s jej odchodom do zahraničia na jej žiadosť. Po prezidentských voľbách v Bielorusku vypukli masové protesty proti Lukašenkovi, ktoré pokračujú doteraz. Lukašenka obviňujú zo sfalšovania prezidentských volieb, v ktorých podľa oficiálnych údajov získal 80 percent hlasov.

Cichanovská sa podľa Ústrednej volebnej komisie v Bielorusku umiestnila na druhom mieste - získala niečo viac ako 10 percent hlasov. Ona sama sa však považuje za víťazku prezidentských volieb, napísal server TUT.by. Dva dni po prezidentských voľbách sa zistilo, že Cichanovská, ktorú sa jej spolupracovníkom dlhé hodiny nedarilo kontaktovať, odcestovala do Litvy. Jej spolupracovníci vtedy uviedli, že z Bieloruska odišla pod tlakom bieloruských úradov, pripomenul portál TUT.by.