Európa a Veľká Británia sa konečne zhodli: Vyhliadky na vzájomnú dohodu sú sľubnejšie

BRUSEL - Spojené kráľovstvo a EÚ sú o krok bližšie k vyrokovaniu dohody, ktorá by zaručila vzájomné dodržiavanie sociálnych výhod pre svojich občanov aj po zaniknutí britského členstva v Únii. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje z prostredia európskej diplomacie.

Jeden zo zdrojov označil minulotýždňové stretnutie predstaviteľov Británie a EÚ "za jedno z doteraz najpozitívnejších" rokovaní. Brusel je podľa týchto zdrojov pripravený rokovať o obchodnej dohode až do polovice novembra. Túto možnosť podľa Reuters Únia preferuje viac ako predstavu, že by sa rokovania ukončili začiatkom budúceho mesiaca a Spojené kráľovstvo by Úniu koncom tohto roka opustilo bez dohody.

Napriek tomu, že sa strany minulý týždeň nezhodli na riešení v kľúčových oblastiach, celková vyhliadka na uzatvorenie dohody bola podľa európskych zdrojov sľubnejšia. "Vyzerá to, že k dohode máme stále bližšie a bližšie napriek tomu, že všeobecne panuje názor, ktorý by mohol naznačovať opak," uviedol jeden zo zdrojov pre Reuters. Najbližšie rokovania medzi predstaviteľmi EÚ a Británie a podobe obchodnej dohody sa majú konať 7.-9. októbra v Londýne.