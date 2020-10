Nemecko Britániu vyzvalo, aby urýchlene uzatvorila obchodnú dohodu s EÚ

Heiko Maas, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ, uviedol, že snahy o uzavretie dohody o budúcich obchodných vzťahoch vstupujú do kritickej fázy. Pandémia ochorenia COVID-19 podľa Maasa spôsobila, že dosiahnutie dohody je pre obe strany ešte naliehavejšie. Vyhliadky, že sa do konca tohto roka podarí dosiahnuť aspoň základnú podobu dohody sa však stále zmenšujú, uviedol šéf nemeckej diplomacie. Británia aj EÚ počas víkendu nariadili svojim hlavným vyjednávačom, aby "intenzívne" pracovali na uzatvorení obchodnej dohody, kým vyprší stanovený čas.

Britský premiér Boris Johnson ešte v septembri stanovil, že konečný termín rokovaní o budúcom partnerstve medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom musí byť 15. október. Vtedy sa na summite v Bruseli stretávajú šéfovia vlád a štátov EÚ, ktorí by mali prípadnú dohodu odsúhlasiť. Obe strany by ju následne mali do konca roka ešte ratifikovať. "Ešte stále je tam veľa nevyriešených záležitostí a ak ešte stále chceme dosiahnuť náš cieľ, musíme v nich dosiahnuť pokrok," povedal Maas.

Británia formálne vystúpila z EÚ v januári, avšak do konca roka platí takzvané prechodné obdobie, počas ktorého zostáva v platnosti väčšina pravidiel Únie. Počas 11-mesačného prechodného obdobia sa obe strany mali dohodnúť na podobe budúcich obchodných vzťahov po takmer piatich desaťročiach ekonomickej a politickej integrácie. Posledné deviate kolo rokovaní sa skončilo v piatok (2. 10.) a dohoda zatiaľ nie je na stole. Obe strany tvrdia, že dosiahnutiu dohody bránia závažné nezhody v dôležitých oblastiach.