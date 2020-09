Nikolino VIDEO zachytilo extrémny hazard s detským životom: Aj odborníci sú v šoku!

Šokujúce video zverejnila televízia Prima. Jeho autorkou je len 12-ročná Nikola, ktorá šla so svojou matkou po ceste v okolí Kácova v Stredočeskom kraji. Ako povedala, sama bola zaskočená tým, čo vidí. „Zľakla som sa, ako toto môže nejaký rodič dieťaťu vôbec urobiť. Malo tak 5 až 6 rokov,“ tvrdí Nikola.

Chlapec sediaci na vreciach so zeleninou, ktoré boli umiestnené na prívesnom vozíku, vystrašil aj ďalšiu svedkyňu. „Ja by som svoje dieťa nikdy takto nepustila. Ja ich dávam do sedačky, nikdy by som nič takého neskúšala,“ podotkla Jitka.

Vrecia na prívese boli zaistené upínacími pásmi. Jedného z nich sa chlapec pridržiaval. „My sme šli celé serpentíny z Kácova, tam sa nedá predbehnúť. Celú dobu dieťa mávalo, ukazovalo, jednoducho nebezpečné,“ dodala Jitka.

Zdroj: Reprofoto/CNN Prima NEWS

Upínací pás bol teda jediným chlapcovým istením pred pádom z výšky priamo na cestu. Auto s týmto prívesom navyše nešlo najpomalšie. Rodičia si zrejme mysleli, že je to pre dieťa skvelé dobrodružstvo. Podľa televíziou osloveného dopravného experta Igora Sirota išlo o obrovský risk. „Riskuje sa zdravie toho dieťaťa. Keď si predstavíte, že to auto bude musieť zastaviť, zabrzdiť, že sa bude musieť vyhnúť, že sa tomu vozíku niečo stane,“ upozornil odborník.

Aj záchranári tvrdia, že to bol hazard so životom chlapca. „V tomto prípade sa môžeme domnievať, že by mohlo dôjsť od ľahkých odrenín a pomliaždenín až po veľmi vážne úrazy s trvalými následkami, ktoré by sa mohli skončiť dokonca smrťou,“ uviedla hovorkyňa pražskej záchranky Jana Poštová.

Video už nezachytáva záver jazdy. Neostáva nič iné, len veriť, že s chlapcom dorazili do cieľa v poriadku. „Ten risk, keď sa niečo stane, a vy budete manželke, matke, babičke alebo komukoľvek vysvetľovať, že ste toto urobili a niečo sa stalo, to za to skutočne nestojí,“ doplnil Sirota.