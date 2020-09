Parlament schválil novelu: Obce môžu zakázať hazard aj bez petície občanov

BRATISLAVA - Obce budú môcť na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Vyplýva to z novely zákona o hazardných hrách, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Nová legislatíva má byť účinná od 1. novembra.

Doteraz muselo petíciu podporiť najmenej 30 percent obyvateľov obce, respektíve 15 percent občanov v prípade Bratislavy a Košíc. Podmienka petície na prijatie všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho hazardné hry bola podľa predkladateľov návrhu nadbytočná. Argumentovali tiež, že právne poriadky členských štátov EÚ nepodmieňujú zákaz hazardu predložením petície obyvateľov obce.

Novou legislatívou sa zároveň zakazuje umiestňovanie herní na vodorovnú vzdialenosť menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže, ak to stanoví obec všeobecným záväzným zariadením. Doteraz to bolo 200 metrov pochôdzkovou vzdialenosťou. Namiesto doterajšieho zákazu umiestňovania herní v zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež a v blízkosti týchto zariadení sa majú tieto zákazy vzťahovať na všetky zariadenia sociálnych služieb bez výnimky.

Zdroj: Getty Images

Zakázať sa má tiež hranie kurzových stávok pre hráčov registrovaných v registri vylúčených osôb. Zákaz sa bude vzťahovať na hráčov hrajúcich v prevádzkach s kurzovými stávkami, ako aj na hráčov hrajúcich na samoobslužných stávkových termináloch.

Vzhľadom na to, že často dochádza k účelovému zabráneniu odobratia dokladov či iných zariadení a systémov, najmä tzv. kvízomatov technickými prekážkami, rozšíri sa po novom spôsob odobratia týchto zariadení aj umožnením prekonania prekážky. Posilniť sa tým má kompetencia zamestnancov Úradu pre reguláciu hazardných hier pri výkone dozoru a zvýši sa efektivita výkonu ich činnosti.

Zároveň má legislatíva umožniť pri výkone dozoru uzavrieť kasíno, herňu, prevádzku alebo iný priestor, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry, ak je podozrenie, že sa hazardné hry prevádzkujú v rozpore s týmto zákonom a ak sa technické zariadenia, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, nedajú zaistiť. Po novom bude možné odvolať generálneho riaditeľa Úradu pre reguláciu hazardných hier, ako aj člena rady úradu aj bez uvedenia dôvodu.

Poslanci odobrili správy výborov o použití informačných prostriedkov

Slovenská informačná služba (SIS) dostala v minulom roku 317 súhlasov na použitie informačno-technických prostriedkov (ITP). Vyplýva to zo správy Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS o stave použitia informačno-technických prostriedkov (ITP) za rok 2019, ktorú odobrili poslanci v utorkovom hlasovaní. Okrem nej odobrili aj správy brannobezpečnostného výboru a výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) o stave použitia ITP za rok 2019. Odsúhlasili tiež správy týchto výborov za prvý polrok 2020.

SIS v roku 2019 požiadala o realizovanie v 322 prípadoch, z toho súd odmietol päť žiadostí. SIS tak získala v minulom roku 317 súhlasov na použitie ITP, pričom správa konštatuje, že nedošlo k nezákonnému použitiu prostriedkov. Za prvý polrok 2020 získala SIS súhlas na použitie TIP v 136 prípadoch. Keďže boli prípady použitia ITP realizované na základe súhlasu sudcu, nedošlo podľa správy k nezákonnému použitiu prostriedkov.

Zdroj: sis.gov.sk

Zo správ kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) vyplýva, že za minulý rok získalo VS 36 súhlasov na použitie ITP a za prvý polrok 2020 získalo 16 súhlasov. "Informácie získané použitím ITP v rámci Vojenského spravodajstva neboli použité ako dôkaz v trestnom konaní," píše sa v oboch správach. VS podľa správ nedisponuje žiadnym zistením sudcu o prípadoch nezákonného použitia ITP.

Zo správy brannobezpečnostného výboru o stave použitia ITP za rok 2019 vyplýva, že Policajný zbor dostal súhlas na použitie ITP v 1016 prípadoch. Zákonom uznaný účel a cieľ ich použitia bol dosiahnutý podľa slov výboru v 960 prípadoch, v 190 prípadoch nie. Informácie získané použitím ITP poslúžili ako dôkazy v trestnom konaní v 93 prípadoch. Nezákonné použitie ITP políciou v roku 2019 sudca nezistil.

Finančná správa dostala v minulom roku súhlas v 59 prípadoch, pričom eviduje jeden prípad, v ktorom boli informácie použité ako dôkaz v trestnom konaní a tiež jeden prípad, "u ktorého nebol dosiahnutý zákonom uznávaný cieľ". Zo správy brannobezpečnostného výboru tiež vyplýva, že na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v roku 2019 podaných spolu 1639 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP, pričom súhlas vydali v 1595 prípadoch.

Zo správy brannobezpečnostného výboru o stave použitia ITP za prvý polrok 2020 vyplýva, že Policajný zbor dostal súhlas v 469 prípadoch, z toho v 73 prípadoch nebol dosiahnutý účel a cieľ použitia ITP. Informácie získané použitím ITP sa využili ako dôkaz v trestnom konaní v 62 prípadoch. Nezákonné použitie ITP políciou v prvom polroku 2020 sudca nezistil.

Finančná správa získala za prvý polrok 2020 14 súhlasov na použitie ITP, pričom neeviduje žiaden prípad, v ktorom by získané informácie boli použité ako dôkaz v trestnom konaní a takisto nezaznamenala žiadny prípad nezákonného použitia ITP. Na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v prvom polroku 2020 podaných 697 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP, súdy vyhoveli 684 žiadostiam.