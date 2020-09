AKTUÁLNE V bejrútskom prístave vypukol obrovský požiar: Mesiac po ničivom výbuchu

Na Twitteri teraz kolujú videá zo zničeného prístavu. Na záznamoch je vidieť obrovský požiar presne na mieste, kde sa začiatkom augusta nachádzalo epicentrum obrovskej detonácie.

Živé zábery libanonskej televízie ukazovali vo štvrtok plamene a husté oblaky čierneho dymu. Hovorca civilnej obrany pre nemeckú tlačovú agentúru uviedol, že došlo k požiaru kontajnera. Nie je jasné, čo to znamená.

Hovorca civilnej obrany pre nemeckú tlačovú agentúru uviedol, že v prístave začal horieť sklad s olejom a pneumatikami. Príčina požiaru bola spočiatku nejasná. Spočiatku tiež neexistovali informácie o možných obetiach. Očití svedkovia uviedli, že veľa ľudí opustilo svoje štvrte blízko prístavu. Armáda tiež vyzýva obyvateľov na evakuáciu, informuje denník „The Daily Star“.

Zasahuje hasičský zbor. Armáda použila vrtuľníky, ktoré nad miestom požiaru zhadzovali vodu zo vzduchu. Očití svedkovia uviedli, že ľudia v okolí v panike utiekli. Video na sociálnych sieťach ukazovalo pracovníkov, ktorým dochádzajú prístavy.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D